Британія закликала РФ співпрацювати з прокуратурою Нідерландів у справі MH17

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант закликав РФ співпрацювати зі слідчими після оголошення імен чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу МН17, збитого російськими військовими над Донбасом у 2014 році.

Про це йдеться у заяві опублікованій на сайті британського МЗС.

“Міністр закордонних справ закликав РФ повною мірою співпрацювати зі слідчими після оголошення спільною слідчою групою у справі МH17 та прокуратурою Нідерландів, що вони звинувачують чотирьох підозрюваних у вбивстві 298 осіб та спричиненні падіння літака МН17 над східною Україною територією, що була контрольована в той час проросійськими бойовиками”, - йдеться у тексті заяви.

Як зазначається, на додаток до оголошених сьогодні підозр, Велика Британія надалі підтримуватиме Австралію та Нідерланди у їх заклику до Російської Федерації визнати відповідальність себе як держави за збиття літака МH17.

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“Російська Федерація тепер має повною мірою співпрацювати з прокуратурою та надавати будь-яку допомогу, яку вимагає слідство відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН № 2166. Обвинувачення, висунуті сьогодні проти цих осіб, свідчать про те, що міжнародна спільнота єдиним фронтом виступає проти безкарності тих, хто винен у цьому підлому вбивстві 298 невинних людей", - заявили у британському МЗС.

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Як повідомлялося, 24 травня голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен, представляючи проміжні результати роботи міжнародної слідчої групи (JIT), яка розслідує катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 17 липня 2014 року, поінформував, що літак був збитий на окупованій частині Донбасу ракетою, випущеною із зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) "Бук", який належить збройним силам Росії.

На борту пасажирського Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.