Bellingcat ідентифікував причетних до збиття MH17

Інтернет-видання Bellingcat ідентифікувало сепаратистів, причетних до збиття літака рейсу MH17 у Донецькій області в 2014 році.

Про це йдеться на сайті видання.

Ігор Гіркін (Стрєлков)

Першим у списку вказаний Ігор Гіркін (Стрєлков), який у 2014 році називав себе "міністром оборони ДНР". За даними розслідувачів, колишній полковник ФСБ Стрєлков уранці 18 липня брав участь в одній з опублікованих розмов з Сергієм Дубінським, який був пов'язаний з евакуацією установки «Бук» з підконтрольної сепаратистам території України назад до Росії. Оскільки більшість сепаратистів, які мають відношення до збиття MH17, були його підлеглими, ймовірно, він також був цілком обізнаний щодо поставки «Бука» з Росії.

Сергій Миколайович Дубинський, позивний «Похмурий»

Другий у списку - Сергій «Хмурий» Дубінський, який у 2014 році очолював «ГРУ ДНР». Ця група координувала транспортування «Бука» підконтрольною сепаратистам територією 17 та 18 липня, а також забезпечувала безпеку «Бука» на місці пуску на південь від Сніжного.

Олег Юлдашевич Пулатов, позивний «Гюрза»

Третім у списку вказаний Олег Юлдашевич Пулатов, колишній підполковник Збройних сил Росії, якого раніше упізнали як людину під позивним «Гюрза», який згадується в одному з прослуховувань. Він, імовірно, був причетний до охорони установки «Бук» на місці пуску на південь від Сніжного.

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Леонід Володимирович Харченко, позивний «Кріт»

Четвертим вказаний Леонід Володимирович Харченко (позивний «Кріт»), командир «розвідувального батальйону Крота» у «2-му відділі ГРУ ДНР». На думку Bellingcat, він причетний до охорони установки «Бук» у районі місця пуску на південь від Сніжного. Можливо, він також координував транспортування «Бука» з Донецька до місця пуску і подальшу евакуацію «Бука» з місця пуску назад в Росію.

Едуард Машутович Гілазов

П'ятий у списку - Едуард Машутович Гілазов, підлеглий Харченка. Після збиття літака він привіз члена екіпажу «Бука», який відбився від колег, до свого командира Харченка в Сніжному. Можливо, він також брав участь в охороні «Бука» поруч з місцем пуску на південь від Сніжного.

Олег Анатолійович Шарпов

Шостим названий Олег Анатолійович Шарпов, командир взводу розвідувальної роти. Шарпов був ідентифікований як сепаратист на ім'я Олег у перехопленій телефонній розмові з «Кротом» від 13:09 17 липня 2014 р. У цій розмові Шарпов запитує Харченка, як дістатися до місця на південь від Сніжного, звідки «Бук» запустив ракету, що збила MH17. Оскільки ця розмова мала місце більше ніж за дві години до збиття, вкрай імовірно, що Шарпов був присутній на місці пуску.

Ігор Миколайович Безлер, позивний «Бєс»

Сергій Сергійович Поваляєв, позивний «Боцман»

Валерій Олександрович Стельмах, позивні «Наемник», «Найманець» і «Батя»

Також у списку числяться Ігор Миколайович Безлер, позивний «Бєс», Сергій Сергійович Поваляєв, позивний «Боцман», Валерій Олександрович Стельмах, позивні «Наемник», «Найманець» і «Батя», Ігор Іванович Українець, позивний «Мінер», Олександр Сергійович Ходаковський, позивний «Скіф», Олександр Олександрович Семенов, позивний «(Сан) Санич».

Ігор Іванович Українець, позивний «Мінер»

Олександр Сергійович Ходаковський, позивний «Скіф»

Олександр Олександрович Семенов, позивний «(Сан) Санич»

Наголошується, що сьогодні Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) проведе прес-зустріч, на якій повинні назвати імена причетних до збиття Боїнга.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилися 283 пасажира і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію в причетності до катастрофи рейсу МН17.

Фото з сайту bellingcat