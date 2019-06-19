У Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) офіційно назвала причетних до збиття Боїнга. У залі також показали відео, у якому розповіли про кожного з чотирьох і в чому їх звинувачують.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Гаазі.

Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, спілкуванню з пресою передувала закрита зустріч з рідними загиблих, які після неї оприлюднили журналістам імена до початку офіційної зустрічі.