У Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17

У Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17

Оновлено
Укрінформ
Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) офіційно назвала причетних до збиття Боїнга. У залі також показали відео, у якому розповіли про кожного з чотирьох і в чому їх звинувачують.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Гаазі.

Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, спілкуванню з пресою передувала закрита зустріч з рідними загиблих, які після неї оприлюднили журналістам імена до початку офіційної зустрічі.

“Суд - єдине місце, де ми можемо озвучити всю інформацію. Зараз лише частина. Гіркін, Дубинський, Пулатов – відповідальні за збройні дії, що призвели до збиття МН17. Вони не натиснули на кнопку, але вони сприяли тому, щоб це сталось. Таким чином вони є підозрюваними”, - наголосив під час свого виступу генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-