У Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Гаазі.
Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, спілкуванню з пресою передувала закрита зустріч з рідними загиблих, які після неї оприлюднили журналістам імена до початку офіційної зустрічі.
“Суд - єдине місце, де ми можемо озвучити всю інформацію. Зараз лише частина. Гіркін, Дубинський, Пулатов – відповідальні за збройні дії, що призвели до збиття МН17. Вони не натиснули на кнопку, але вони сприяли тому, щоб це сталось. Таким чином вони є підозрюваними”, - наголосив під час свого виступу генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек.