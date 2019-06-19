У ГПУ вважають, що Росію можуть змусити видати причетних до збиття боїнга МН17

За його словами, це не лише комплекс юридичних, але й політичних дій.

“В будь-якому випадку, пройде судовий розгляд. Наша впевненість у тому, що наявність доказової бази свідчить про вину конкретних людей, і ми зможемо їх засудити, а що стосується реального відбуття покарання, це буде залежати виключно від світового співтовариства і відповідних санкцій, які можуть застосовуватися до країни-агресора, до країни, громадяни якої були причетні до вчинення відповідного злочину”, - сказав Сторожук.

Він також наголосив, що до суду передають інформацію саме щодо чотирьох підозрюваних, імена яких оприлюднили сьогодні. Однак заступник генпрокурора не виключає, що протягом року Спільна слідча група може прийняти рішення щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження.

“Ми крок за кроком наближаємося до розкриття все більшої інформації про розслідування цього злочину і сьогодні ми даємо проміжні результати, які пов’язані перш за все з направленням, пред’явленням підозр першим чотирьом фігурантам і направлення їх до суду. Це перший крок, і це абсолютно не означає, що всі інші прізвища, які фігурують в незалежних журналістських розслідуваннях, навіть в сьогоднішньому нашому звіті фігурували інші прізвища, але станом на сьогодні Спільна слідча група не прийняла рішення щодо готовності оголошувати відповідні підозри. Але ми не говоримо, що їх не буде в подальшому. Слідство триває”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) також оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.