Луценко повідомив, де перебуває причетний до збиття боїнга МН17 українець

Міжнародна Спільна слідча група оголосила підозри і оголосила в міжнародний розшук чотирьох осіб, які причетні до збиття МН17. Серед них українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Про це журналістам розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Це російські офіцери ФСБ та головного управління розвідки збройних сил РФ, а також польовий командир сепаратистів, який виконував їхні вказівки і є громадянином України. Леонід Харченко є громадянином України. Він не військовий, але став так званим польовим командиром так званої ДНР і виконував особисті вказівки трьох інших підозрюваних”, - сказав Луценко.

За його словами, Леонід Харченко перебуває на окупованих територіях.

"Інформація є. Він знаходиться на окупованих територіях”, - поінформував генпрокурор.

Він також зазначив, що між Україною та Нідерландами, в цій справі, діє двостороння угода, і якщо Харченка затримають, даватиме покази нідерландській стороні.

“Сьогодні синхронно тут, у Нідерландах, і в Україні були оголошені підозри всім чотирьом особам, в тому числі й громадянину України Харченку. Відтепер він перебуває в розшуку, і в разі, якщо його буде затримано, він буде заарештований за рішенням українського суду і через відеосеанс даватиме покази голландському суду. Згідно з двосторонньою угодою між Україною і Нідерландами, саме в цій кримінальній справі, по збиттю літака МН17, вирок голландського суду буде обов’язковим до виконання і в нас”, - наголосив Луценко.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17.

Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.