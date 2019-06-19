Луценко повідомив, де перебуває причетний до збиття боїнга МН17 українець
Про це журналістам розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
“Це російські офіцери ФСБ та головного управління розвідки збройних сил РФ, а також польовий командир сепаратистів, який виконував їхні вказівки і є громадянином України. Леонід Харченко є громадянином України. Він не військовий, але став так званим польовим командиром так званої ДНР і виконував особисті вказівки трьох інших підозрюваних”, - сказав Луценко.
За його словами, Леонід Харченко перебуває на окупованих територіях.
"Інформація є. Він знаходиться на окупованих територіях”, - поінформував генпрокурор.
Він також зазначив, що між Україною та Нідерландами, в цій справі, діє двостороння угода, і якщо Харченка затримають, даватиме покази нідерландській стороні.
“Сьогодні синхронно тут, у Нідерландах, і в Україні були оголошені підозри всім чотирьом особам, в тому числі й громадянину України Харченку. Відтепер він перебуває в розшуку, і в разі, якщо його буде затримано, він буде заарештований за рішенням українського суду і через відеосеанс даватиме покази голландському суду. Згідно з двосторонньою угодою між Україною і Нідерландами, саме в цій кримінальній справі, по збиттю літака МН17, вирок голландського суду буде обов’язковим до виконання і в нас”, - наголосив Луценко.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17.
Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.
Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.
У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.