Катастрофа MH17: СБУ оголосила підозру трьом росіянам і українцю

Служба безпеки України оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака "Боїнг 777" рейсу MH-17.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні, зареєстрованому 17 липня 2014 року за фактом збиття пасажирського літака "Боїнг 777" (рейс MH-17) авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", яке призвело до загибелі 298 людей, складено повідомлення про підозру: громадянину Російської Федерації Гіркіну І.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України; громадянину Російської Федерації Дубінському С.М. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України; - громадянину Російської Федерації Пулатову О.Ю. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України; громадянину України Харченку Л.В. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, суд у справі катастрофи МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.

До розгляду справи МН17 вже все готово. Наразі завершуються усі кримінальні процедури, необхідні для передачі справи у суд.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажира і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.