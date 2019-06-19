Росія називає "голослівними" висновки Міжнародної слідчої групи щодо МН17

У Росії назвали "голослівними" обвинувачення Міжнародної спільної слідчої групи щодо причетності російських військовослужбовців до катастрофи МН17.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті російського МЗС.

"В черговий раз на адресу російської сторони висуваються абсолютно голослівні обвинувачення, спрямовані на дискредитацію Російської Федерації в очах міжнародної громадськості", - заявили в МЗС.

Там стверджують про відсутність у слідчих "конкретних доказів", а також про те, що доводи слідчої групи сформульовані "в тому числі за підтримки сумнівних джерел інформації".

Москва відкинула і заяви з боку представників ССД про відмову РФ повноцінно співпрацювати: "Росія активно взаємодіяла з Нідерландами і надавала всю наявну інформацію щодо катастрофи МН17".

Читайте також: На Банковій прокоментували висновки Міжнародної слідчої групи щодо MH17

При цьому в РФ висловили невдоволення з приводу того, що міжнародні слідчі зробили Україну повноправним членом ССД.

"... Міжнародні слідчі відсторонили Москву від повноцінної участі в ССД, відвівши російським зусиллям лише другорядну роль. Україну при цьому вони зробили повноправним членом ССД, надавши їй можливість підробляти докази, а також звести нанівець відповідальність за незакриття свого повітряного простору", - заявили в МЗС РФ, знову висловлюючись про "упередженість та однобокість" розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до аварії малайзійського Boeing-777.

Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ВДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гиркин - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Служба безпеки України повідомила про підозру названим особам в організації і пособництві теракту, який призвів до аварії літака рейсу MH17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить п'ятдесят третій зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованій в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди і Австралія офіційно обвинуватили Росію в причетності до катастрофи рейсу МН17.