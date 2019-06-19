На Банковій прокоментували висновки Міжнародної слідчої групи щодо MH17

Президент Володимир Зеленський розраховує, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кого визнала причетними до збиття літака Малайзійських авіаліній МН17 Міжнародна слідча група і кому СБУ оголосила підозру, а й усі винні у вбивствах безневинних дітей, жінок і чоловіків.

Про це повідомляється на сторінці Адміністрації Президента у Twitter.

“Україна вітає висновки міжнародної слідчої групи (JIT) щодо MH17. Президент України сподівається, що на лаві підсудних міжнародного трибуналу опиняться не лише ті, кому СБУ оголосила сьогодні підозру, а й усі, хто винен у зухвалому вбивстві безневинних дітей, жінок та чоловіків”, - зазначили в АП.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 офіційно назвала причетних до збиття малайзійського Boeing-777.

Це громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР", а також троє громадян РФ: полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, якого вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; підполковник запасу російських ПДВ Олег Пулатов, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Служба безпеки України повідомила про підозру названим особам в організації та пособництві теракту, який призвів до аварії літака рейсу MH17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.