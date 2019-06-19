МН17: Україна проаналізувала 5,5 мільярда сторінок IT-інформації

У справі МН17 українські правоохоронці допитали 259 осіб та проаналізували 5,5 млрд сторінок IT-інформації.

Про це журналістам розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко після оголошення міжнародною Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи МН17 (JIT) імен чотирьох причетних до збиття МН17, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“У цій справі українські правоохоронці допитали 259 осіб, а також ми проаналізували п’ять з половиною мільярдів сторінок різної IT-інформації. Із них близько 700 мільйонів сторінок є корисними для нашого слідства. Весь цей масив нашої титанічної роботи ми передаємо, в рамках угоди, до Спільної слідчої групи нашим голландським колегам”, - сказав Луценко.

За його словами, досить багато телефонних перехоплень.

“Сьогоднішня підозра нідерландської прокуратури базується, в тому числі, і на продемонстрованих вам телефонних перехопленнях. У тому числі, на криптованих кремлівських телефонах, які наша служба безпеки України сьогодні продемонструвала здатність відкривати”, - наголосив прокурор.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах назвали імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) також оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.