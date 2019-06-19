Світ закриває очі на війну Росії проти України - Грегор Розумовський

Світ закриває очі на війну Росії проти України - Грегор Розумовський

Ексклюзив
Укрінформ
На Донбасі відбувається не якесь повстання, а справжня війна РФ проти України, однак Захід відводить очі і намагається вести політику замирення агресора.

Про це в інтерв’ю власному кореспонденту Укрінформу заявив Грегор Розумовський, прямий нащадок останнього гетьмана України Кирила Розумовського.

"Давайте називати речі своїми іменами: те, що відбувається на Донбасі – це не якесь повстання, а війна, яку Росія веде проти України. А весь світ відводить очі й запрошує Путіна на вечірки й весілля, як, наприклад, до міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. Дипломатична традиція та міжнародні конвенції гарантують главам держав можливість вільного в'їзду та виїзду, коли їх запрошують у міжнародних або державних справах. Але чому Путін, відповідальний за вбивства на території ЄС і загарбницькі війни проти сусідніх країн, отримує таке ж ставлення, як і звичайний турист? Одним із аспектів санкцій, на мою думку, має бути саме така заборона", - сказав Розумовський - історик за фахом, експерт з питань Східної Європи.

За його словами, війна РФ проти України – "це однобічна і асиметрична війна великої агресивної країни, яка вторглася до меншого сусіда з метою територіальної експансії".

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"Пробачте за цинізм, але якщо хтось дійсно хоче мати хороші стосунки зі своїм "братом", то він не буде вбивати його дітей. Якщо Путін був незадоволений Євромайданом і невдачею свого Євразійського економічного союзу, то він, хоч і з сумом, але мав би з цим погодитися. Знову ж таки, ви не вбиваєте дітей вашого брата, тому що ви незадоволені їхньою поведінкою. Це не просто питання етики, це питання формування альянсів", - заявив експерт.

Він також висловив розчарування тим, як західний світ реагує на агресивні дії Путіна: "Ми постійно стикаємося з новими загрозами з боку Кремля. Можливо, я неправильно трактую ситуацію, але для мене є тільки одне пояснення чому Путін оголосив про видачу російських паспортів громадянам України на Донбасі: прокласти шлях до військової інтервенції, щоб "урятувати" своїх російських "співвітчизників", як це було в Грузії у 2008 році. Або ж погрожувати зробити це, знаючи, що українці зможуть провести паралелі, навіть якщо західні ЗМІ та політики їх не помічають".

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При цьому, він висловив побоювання, щоб Україна не стала розмінною фігурою у "великій грі" між Росією, що хапається за ілюзорний статус наддержави – з одного боку та Євросоюзом і США – з другого.

"Питання, чи зможе Україна стати членом ЄС, чи повинна вона стати членом НАТО – грають вирішальну роль. Бо доки в Україні точиться будь-який військовий конфлікт, їй не буде дозволено вступати ані в ЄС, ані в НАТО. І це одна з переваг від цієї війни для Кремля", - стверджує Розумовський.

На його переконання, реакція Заходу на агресію Росії нагадує "політику замирення", яка колись застосувалася стосовно нацистського режиму Гітлера.

"Дії Заходу по відношенню до Росії у відповідь на війну на Донбасі – це не що інше, як "політика замирення". Така ж сама, як і відповідь британського прем'єр-міністра Невілла Чемберлена Адольфу Гітлеру в Мюнхені 1938 року за дуже схожих обставин. Ані ЄС, ані США досі не показали себе тими союзниками і друзями України, якими вони себе вважають", - зазначає історик.

Детальніше читайте в інтерв’ю Грегора Розумовського на сайті Укрінформу.

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