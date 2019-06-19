Експерт із Франції розкритикував владу, яка не називає РФ агресором
Про це він написав у Twitter, коментуючи оприлюднену напередодні заяву МЗС Франції.
“Це добре - допомогти «сторонам», але не еквівалентно. Є агресор - Росія, яка розв'язала смертоносну війну проти України, порушує міжнародне право, чинить агресію проти України. Росія повною мірою відповідальна за невиконання Мінських домовленостей”, - наголосив французький експерт.
Good to help the "parties", but no equivalence there.— Nicolas Tenzer (@NTenzer) June 17, 201
There is an aggressor, #Russia, that waged a deadly war against Ukraine & violated the international law, & a aggressed country, #Ukraine.
Russia is overwhelmingly responsible for the non-implementation of the #Minsk agreement https://t.co/tY5zoFiexv
Напередодні міністерство європейських і закордонних справ Франції оприлюднило заяву у зв'язку з офіційним візитом Президента України Володимира Зеленського. У заяві, зокрема, зазначалося: “Президент Еммануель Макрон вкотре підтвердив відданість Франції допомогти сторонам конфлікту на Донбасі знайти політичне вирішення”.
Як повідомляв Укрінформ, 17 червня Президент України здійснив офіційний візит до Франції.