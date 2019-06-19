Експерт із Франції розкритикував владу, яка не називає РФ агресором

Директор паризького Центру вивчення і аналізу політичної діяльності (CERAP) Ніколя Тензер указав офіційному Парижу на невідповідність позиції щодо “сторін конфлікту” на Донбасі.

Про це він написав у Twitter, коментуючи оприлюднену напередодні заяву МЗС Франції.

“Це добре - допомогти «сторонам», але не еквівалентно. Є агресор - Росія, яка розв'язала смертоносну війну проти України, порушує міжнародне право, чинить агресію проти України. Росія повною мірою відповідальна за невиконання Мінських домовленостей”, - наголосив французький експерт.

Good to help the "parties", but no equivalence there.

There is an aggressor, #Russia, that waged a deadly war against Ukraine & violated the international law, & a aggressed country, #Ukraine.

Russia is overwhelmingly responsible for the non-implementation of the #Minsk agreement https://t.co/tY5zoFiexv — Nicolas Tenzer (@NTenzer) June 17, 201

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Напередодні міністерство європейських і закордонних справ Франції оприлюднило заяву у зв'язку з офіційним візитом Президента України Володимира Зеленського. У заяві, зокрема, зазначалося: “Президент Еммануель Макрон вкотре підтвердив відданість Франції допомогти сторонам конфлікту на Донбасі знайти політичне вирішення”.

Як повідомляв Укрінформ, 17 червня Президент України здійснив офіційний візит до Франції.