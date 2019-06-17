Макрон обіцяє поговорити з Путіним про звільнення Сущенка

Президент Франції Еммануель Макрон обіцяє вкотре порушити питання перед президентом Росії Володимиром Путіним щодо звільнення українських політичних в'язнів і військовополонених, включаючи журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Про це Макрон заявив на спільній прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Парижі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми приділяємо особливу увагу полоненим журналістам і митцям. Тому я ще раз під час перемовин із Путіним буду про це говорити», - заявив Макрон, відповідаючи на запитання про допомогу Франції у звільненні Сущенка.

Французький лідер також особливо відзначив необхідність звільнення полонених Росією українських військових моряків.