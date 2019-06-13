Родина Сущенка отримала "загублений" малюнок Стамбула

Родина незаконно засудженого у РФ українського журналіста Романа Сущенка отримала малюнок турецького міста Стамбул, який він зробив іще у березні.

Про це повідомляє Укрінформ.

На звороті малюнка журналіст вказав: "Роман Сущенко. 2019. Стамбул. Папір, акварель, олівець, кулькова ручка".

Цей малюнок Сущенко створив і відправив своїй родині з листом ще у березні, однак дійшов він до адресата лише сьогодні. Родина Сущенка вважала, що лист загубився у дорозі.

Як повідомлялося, раніше Сущенко надіслав із колонії зимовий пейзаж із Києво-Печерською лаврою, квітковий натюрморт, зображення Руанського собору, собору Святої Софії (цей малюнок подарований митрополиту Київському і всієї України Епіфанію), Київського костелу св. Миколая, Львова, Макарської Рив'єри у Хорватії, грецького Акрополя, Гібралтару та індійського Бомбея.

Вперше презентація виставки малюнків Сущенка відбулася торік у Києві, потім їх показали у Брюссельському прес-клубі, у Варшаві, Парижі, Кишиневі та Нью-Йорку.

27 червня виповниться рівно 1000 днів з дня арешту Сущенка.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка на порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним.

7 листопада стало відомо, що Сущенка етапували до колонії № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).