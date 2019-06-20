Останній дзвоник пролунав у міжшкільному пункті вивчення української мови в Гданську

У міжшкільному пункті вивчення української мови в Гданську днями відзначили завершення навчального року.

Про це повідомляє прес-служба Консульства України в Гданську.

«16 червня Консул України в Гданську взяв участь в урочистостях з нагоди закінчення навчального року в пункті вивчення української мови при СШ 57 м.Гданська», - йдеться у повідомленні.

У своєму привітальному слові Консул України подякував вчителям та батькам за їх активне залучення у процес виховання дітей у повазі до української мови і культури.

Зазначається, що особливу подяку було висловлено директору і адміністрації школи №57 за створення сприятливих умов і доброзичливої атмосфери для дітей з українських родин.

Після привітань відбувся концерт учнів та вручення сертифікатів.

По закінченню урочистостей Консул України обговорив з директором СШ 57 Анною Лістевнік плани подальшої співпраці, у тому числі з партнерськими школами в Україні.

Фото: Lev Zakharchyshyn