Останній дзвоник пролунав у міжшкільному пункті вивчення української мови в Гданську
Про це повідомляє прес-служба Консульства України в Гданську.
«16 червня Консул України в Гданську взяв участь в урочистостях з нагоди закінчення навчального року в пункті вивчення української мови при СШ 57 м.Гданська», - йдеться у повідомленні.
У своєму привітальному слові Консул України подякував вчителям та батькам за їх активне залучення у процес виховання дітей у повазі до української мови і культури.
Зазначається, що особливу подяку було висловлено директору і адміністрації школи №57 за створення сприятливих умов і доброзичливої атмосфери для дітей з українських родин.
Після привітань відбувся концерт учнів та вручення сертифікатів.
По закінченню урочистостей Консул України обговорив з директором СШ 57 Анною Лістевнік плани подальшої співпраці, у тому числі з партнерськими школами в Україні.
Фото: Lev Zakharchyshyn