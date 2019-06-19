В українській громадській рідній школі в Абу-Дабі пролунав останній дзвоник

В українській громадській рідній школі в Абу-Дабі відзначили завершення першого навчального року.

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов на своїй сторінці у Facebook.

«Уперше останній дзвінок пролунав у нашій українській громадській рідній школі в Абу-Дабі! Декілька місяців навчання пролетіли дуже швидко, позитивно та продуктивно. І головні свої здобутки у рідній школі діти демонстрували на нашому заході: від української поезії 3-річної Аліси й до інтелектуальної вікторини про Тараса Шевченка для батьків від хлопців зі старшого класу», - зазначив активіст у дописі.

Як зазначив Євгеній Семенов, діти, деякі з яких ще взимку зовсім не розмовляли українською, на святі декламували вірші, співали гімн України та пісні і танцювали разом.

Вчитель письма та рідної мови Світлана Щербак поділилась з малечею і батьками домашнім завданням на літо. «Ось лише деякі з пунктів: читати та дивитись кіно максимальною кількістю мов, бути романтиками, зустрічати світанки, мріяти, обіймати рідних, йти до своїх цілей і насолоджуватись магією літа», - йдеться у дописі.

Вчитель грамоти та літературного читання Ірена Датченко разом з дітьми та дорослими сформували серце побажань одне одному, рідній школі, українській громаді та Україні.

Далі настав час подарунків. Кожному учню були подаровані книги та навчальні зошити. Також всі діти отримали почесні сертифікати.

Зі свого боку, батьки і малеча подякували викладачів за волонтерську працю високого рівня, креатив та любов і привітали вчителів із настанням літа власноруч виготовленими листівками та символічними дарунками.

Свято завершилося спілкуванням у неформальній атмосфері із солодощами, фруктам та напоями, а також тортом під назвою "З Україною в серці" від Юлії Кучерової.

«Рідна школа в Абу-Дабі є! До зустрічі у вересні!», - написав Семенов.

Як повідомляв Укрінформ, українська громадська рідна школа вихідного дня в Абу-Дабі розпочала свою роботу в день народження Тараса Шевченка, 9 березня 2019 року як ініціатива української громади. Вона діє в приміщенні American Community School of Abu Dhabi для дітей від 4 років.

Заняття безкоштовні, проходять по суботах, початок о 10:00. Наразі у школі викладають такі предмети: навчання грамоти, рідна мова, мистецтво.

Метою ініціативи є збереження або створення зв'язку наших дітей з Україною, їх занурення в україномовне середовище та знайомство з українською культурою й історією з урахуванням усіх особливостей та обставин проживання в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Фото: Tymur Korkishko