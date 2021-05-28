Як допомогти українському кіно: Зеленський провів нараду в ОП

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо стану справ в українському кінематографі, проблем та перспектив його розвитку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Зокрема, згідно з повідомленням, Зеленський обговорив з представниками українського кінематографу, профільних відомств і комітетів Верховної Ради та послами України у низці держав проблемні питання та перспективи розвитку кіноіндустрії.

«Багато питань – як не війна, то COVID-19, як не COVID-19, то дороги, але зараз настав час і руки дійшли до кінематографу – до того, що ми всі любимо й від чого дуже тепло», – наголосив Президент на початку зустрічі.

Зеленський зазначив, що ставлення до кінематографу має змінитися. За його словами, потрібно напрацювати чіткий план і стратегію, які включатимуть відповіді на питання щодо необхідної кількості кінофестивалів в Україні, враховуючи досвід провідних країн, а також обсяг їхнього фінансування, терміни та залучення фахівців, рівень представлення України на міжнародних кінофестивалях та потреби для покращення іміджу.

Президент акцентував увагу на державних кіностудіях.

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«Що ми з ними робимо – ми їх фінансуємо, продовжуємо нічого не робити, робимо їх приватними, робимо державно-приватне партнерство чи забуваємо цю тему?» – запитав Зеленський, додавши, що слід також вирішити, скільки потрібно діючих кіностудій, і, можливо, деякі з них варто перетворити на музей.

Глава держави вважає за потрібне вирішення питання фінансування, ефективності рібейтів та системи оподаткування, яка сприятиме появі більшої кількості фільмів.

Зеленський зауважив, що 2021 рік є символічним, адже цьогоріч, зокрема, Україна святкує 30 років незалежності та 50-річчя кінофестивалю «Молодість».

Голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук зазначила, що Держкіно багато років підтримує цей фестиваль. Цьогоріч на подію було виділено 12 млн грн.

Художній керівник «Молодості» Андрій Халпахчі подякував за підтримку. І наголосив, що для проведення подібних заходів слід використовувати систему фінансування, яка працює у світі, коли третина коштів надходить від держави, третина – від місцевої влади і ще третина – від спонсорів.

Також він зазначив, що для залучення на кінофестиваль більшої кількості зірок потрібно, щоб українська кіноіндустрія зростала, збільшувалася кількість студій і на них знімали кіно.

Крім того, Халпахчі подякував Міністерству закордонних справ за активність у напрямку «культурної дипломатії» та роботу українських дипломатичних представництв.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україну вдалося інтегрувати у європейський фонд підтримки спільного кіновиробництва і прокату «Єврімаж».

«Завдяки підтримці Президента нам це вдалося, і я знаю, що українські фільми вже отримали перші гроші з цього фонду», – сказав він.

Президент Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко вважає, що сьогодні необхідний більший фокус на підтримці українського кіно, і щоб частка вітчизняних стрічок у кінотеатрах чи на онлайн-платформах була не 5%, а 25% і більше.

Учасники наради також запропонували керівництву держави допомогти з тим, щоб у країні був сучасний зал для кінопрем’єр. Зеленський пообіцяв посприяти вирішенню цього питання.

Крім того, глава держави висловився за доцільність об’єднання державних кіностудій у єдиний комплекс під управлінням Держкіно.

Голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв повідомив, що найближчим часом буде представлений пакет економічних стимулів для виробників українського кіно, і закликав представників галузі долучитися до роботи.

Окремо учасники зустрічі обговорили відзначення роковин актора Богдана Ступки, зокрема створення паркової скульптури біля театру ім. Франка і барельєфа на будинку на вул. Заньковецької, а також концерт пам’яті видатного митця 27 серпня.

Зеленський запропонував 27 серпня в українських громадах за кордоном влаштувати ретроспективу фільмів за участю Богдана Ступки. На думку керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, також можливо організувати ретроспективу в межах одного з міжнародного кінофестивалів, наприклад у Торонто.

Наприкінці зустрічі Зеленський вручив відзнаки за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди 50-річчя заснування Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість». Зокрема, художньому керівникові «Молодості» Халпахчі присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України», кінокритикові та кінознавцю Олександру Шпилюку – почесне звання «Заслужений працівник культури України». Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали кінооператор, оператор-постановник Юрій Гармаш та генеральний продюсер спеціальних проектів медіа-холдингу StarLight Media Михайло Павлов, орден княгині Ольги ІІІ ступеня – науковий співробітник відділу екранно-сценічних мистецтв та культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського Національної академії наук України Людмила Новікова.

Як повідомляв Укрінформ, 50-й ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» відбудеться з 29 травня по 6 червня за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики, Державного агентства з питань кіно та Київської міської державної адміністрації.

Фото: president.gov.ua