Пандемія не заважає західним кіностудіям знімати фільми в Україні - Ткаченко

Пандемія COVID-19 не заважає західним кіностудіям знімати фільми на території України.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Не заважає (пандемія - ред.). Тому що є дозвіл працювати кіногрупам під час пандемії. Тут знімалося кілька західних проєктів і минулого року, і зараз знімається. Приємно чути, що Захід для себе відкриває Україну", – сказав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2020 року Netflix завершив зйомки свого першого фільму в Україні The Last Mercenary.

The Last Mercenary– комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні, одним із акторів фільму є Жан-Клод Ван Дамм.