Кінофестиваль «Молодість» цьогоріч відбудеться за підтримки МКІП та Держкіно – Ткаченко

50-й ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» відбудеться за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Державного агентства з питань кіно.

В цьому запевнив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час пресконференції кінофестивалю «Молодість» 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«50 років – все ж таки важлива дата і для найголовнішого та, напевне, найуспішнішого фестивалю цієї країни. Хотів би засвідчити підтримку, яка буде і цього року – і з боку Держкіно, і міністерства. Цей фестиваль не тільки відкривав багато іноземних імен в Україні, але, що мене особливо тішить, багато імен українських кіношників», - сказав Ткаченко.

Пресконференція 50-го кінофестивалю «Молодість»/Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Він зауважив, що торік художній керівник «Молодості» Андрій Халпахчі та генеральний директор Іван Адамчук, всупереч пандемії, ризикнули провести кінофестиваль, наразі вони вирішили це повторити.

«Коли минулого року Халпахчі та Адамчук прийшли до мене і сказали, що вони все ж таки, незважаючи на пандемію, будуть проводити фестиваль, я їх довго відмовляв. Але вони все ж таки це зробили. І я пишаюся, що і цього року вони ризикнуть. І хоч фестиваль буде гібридного характеру, це говорить про те, що «Молодість» залишається молодою, не старішає. І сподіваюсь, що всі будуть насолоджуватися тим, щоб робитимуть організатори, і тим, що ви зможете побачити», - підкреслив Ткаченко.

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Як повідомляв Укрінформ, 50-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» відбудеться з 29 травня до 6 червня 2021 року. Кінофестиваль пройде в офлайн- та онлайн-форматі. Фільмом відкриття кінофестивалю стане «Вавилон XX» Івана Миколайчука.

Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ