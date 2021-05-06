Фестиваль КІНОКО почав прийом конкурсних робіт

Четвертий Фестиваль кінооператорського мистецтва КІНОКО почав прийом конкурсних робіт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці фестивалю у Фейсбуці.

«До участі приймаються короткометражні та повнометражні ігрові та неігрові фільми, а також музичні кліпи. У цьому році програма фестивалю поповниться двома новими конкурсами — повнометражних документальних фільмів та рекламних відео. Подати роботу можна до 1 серпня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заповнити анкету можна на офіційному сайті кінофестивалю.

«У 2021 році програму фестивалю складатимуть аж 6 конкурсів: студентський конкурс, конкурс повнометражних ігрових фільмів, конкурс повнометражних документальних фільмів, конкурс короткометражних фільмів, конкурс музичних відео та конкурс реклами. При відборі робіт особлива увага приділятиметься саме візуальній, естетичній та технічній складовим твору. Тому це неабияке задоволення - переглядати програму фестивалю КІНОКО на великому екрані», - коментує програмний директор фестивалю Анастасія Тиха.

Як повідомляв Укрінформ, четвертий Фестиваль кінооператорського мистецтва КІНОКО проходитиме з 1 по 5 жовтня 2021 року в гібридному форматі, головні події фестивалю відбуватимуться в Київському будинку кіно.

Третій фестиваль КІНОКО пройшов у гібридному форматі в жовтні 2020 року. Він відбувся за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

КІНОКО - перший в Україні фестиваль кінооператорського мистецтва, започаткований у 2018 році. Він покликаний відкривати нові імена у галузі кінематографії та робити огляд найцікавіших здобутків, передусім студентського кіно.

Фото: КІНОКО, Фейсбук