Кінопремія «Золота Дзига» запустила голосування у «глядацькій» номінації

Розпочалося голосування за фільми у номінації "Премія глядацьких симпатій" V Національної кінопремії "Золота Дзиґа".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

"Оголошено номінантів на "Премію глядацьких симпатій", яка вже вчетверте вручатиметься в межах Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Цьогоріч у номінації представлено 26 фільмів, які змагатимуться за голос глядачів. Голосування триватиме до 31 травня в онлайн-режимі на сайті segodnya.ua. Переможе той фільм, який набере найбільшу кількість голосів за період голосування", - йдеться у повідомленні.

Фільми, які беруть участь у номінації "Премія глядацьких симпатій": "Атлантида"; "Безславні кріпаки"; "Борщ"; "Веронські скарби"; "Весільний спадок"; "Де ти, Адаме?"; "Екс"; "Забуті"; "Земля блакитна, ніби апельсин"; "Зірка Давида Черкаського"; "Казка старого мельника"; "Мати Апостолів"; "Мої думки тихі"; "Наші котики, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану"; "Номери"; "Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"; "Передчуття"; "Поїзд "Київ-Війна"; "Спадок брехні"; "Східняк"; "Тарас. Повернення"; "Толока"; "Уламки"; "Фортеця Хаджибей"; "Черкаси"; "Юкі".

Як зазначається, цьогоріч кінопремію "Золота Дзиґа" вручатимуть у 23 номінаціях, серед яких одна нова – "Найкращий ігровий серіал". Результат голосування у номінації "Премія глядацьких симпатій", а також імена переможців в усіх номінаціях, буде оголошено у червні під час церемонії нагородження п’ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа".

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня Українська кіноакадемія оголосила всіх номінантів п’ятої Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Цьогорічні лідери за кількістю номінацій – "Погані дороги" (15), "Атлантида" (11), "Толока" (9), "Земля блакитна, ніби апельсин" (4) і "Черкаси" (4).