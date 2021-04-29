Фестиваль КІНОКО-2021 пройде у гібридному форматі

Четвертий фестиваль кінооператорського мистецтва КІНОКО відбудеться у гібридному форматі й має намір вже скоро оголосити про прийом заявок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці фестивалю у Фейсбуці.

«У цьому році фестиваль кінооператорського мистецтва КІНОКО відбудеться у гібридному форматі (онлайн та офлайн). Зовсім скоро буде оголошено про прийом заявок на участь у фесті, а поки ми хочемо подякувати всім партнерам, які були з нами останні два роки», - йдеться в повідомленні.

Організатори інформують також, що у 2021 році планують значно розширити індустріальний майданчик, тож запрошують долучитися нових партнерів. Писати просять на пошту partners@kinoko.org.ua.

Як повідомляв Укрінформ, Четвертий фестиваль кінооператорського мистецтва КІНОКО проходитиме з 1 до 5 жовтня 2021 року. Головні події фестивалю відбуватимуться в київському Будинку кіно. У програмі КІНОКО-2021 започатковано новий конкурс - рекламних відео; конкурс музичних відео, заснований 2020 року, буде розширено; також у планах зробити конкурс повного метра.

Третій фестиваль КІНОКО пройшов у гібридному форматі в жовтні 2020 року. Він відбувся за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

КІНОКО - перший в Україні фестиваль кінооператорського мистецтва, започаткований у 2018 році. Він покликаний відкривати нові імена у галузі кінематографії та робити огляд найцікавіших здобутків, перш за все, студентського кіно.