Близько 200 фільмів: оголосили програму ювілейної «Молодості»

50-ий ювілейний Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» оголосив повну кінопрограму.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі фестивалю.

«На глядачів чекають близько 200 стрічок у понад 20 секціях. Уперше в історії фестивалю буде проведено Документальний конкурс, а до 50-ї річниці створено програму, що відзначає кращі фільми, які свого часу дебютували на «Молодості», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в Міжнародному повнометражному конкурсі представлено 12 дебютних фільмів:

Стаючи Моною / Becoming Mona, Сабіне Люббе Баккер, Нільс ван Куворден / Sabine Lubbe Bakker, Niels van Koevorden, Нідерланди / Netherlands, 2020, 100’

Абу Омар / Abu Omar, Рой Кріспел / Roy Krispel, Ізраїль, Франція / Israel, France, 2020, 113’

Після любові / After Love, Алім Хан / Aleem Khan, UK / Сполучене Королівство, 2020, 89’

Карнавал / Сarnival, Хуан Пабло Фелікс / Juan Pablo Félix, Аргентина, Бразилія, Чилі, Мексика, Болівія, Норвегія / Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Bolivia, Norway, 2020, 95’

Луззу / Luzzu, Алекс Каміллері / Alex Camilleri, Мальта / Malta, 2021, 94’

Залишок / Residue, Мераві Ґеріма / Merawi Gerima, США / USA, 2020, 90’

Шалено живі / Madly in Life, Рафаель Бальбоні, Ан Сіро / Raphaël Balboni, Ann Sirot, Бельгія / Belgium, 2020, 87’

Я працюю на цвинтарі / I Work at the Cemetery, Олексій Тараненко / Oleksii Taranenko, Україна, Польща / Ukraine, Poland, 2021, 100’

Модель Олімпія / Model Olimpia, Фредерік Гамбалек / Frédéric Hambalek, Німеччина / Germany, 2020, 89’

Кельти / Celts, Міліца Томовіч / Milica Tomović, Сербія / Serbia, 2021, 106'

Журливі душі / Longing Souls, Діана Монтенеґро / Diana Montenegro, Колумбія / Colombia, 2020, 88’

Остання ванна / The Last Bath, Девід Бонневіль / David Bonneville, Португалія / Portugal, 2020, 95’.

У Міжнародному короткометражному конкурсі представлено добірку 17 робіт молодих режисерів, серед яких 2 українські:

Паперушка / Paperushka, Лілія Остапович / Liliia Ostapovych, Україна / Ukraine, 2021.

Кімната Батіка / Batik's Room, Марія Халпахчі / Maria Khalpakhchi, Україна / Ukraine, 2020.

Міжнародний конкурс студентських фільмів охоплює 16 перших професійних короткометражних фільмів, серед яких ігрові, документальні та анімаційні. Україну тут представляє стрічка «20-11-7.mp4» Аліни Панасенко, 2020, 6’05”.

Національний конкурс короткого метра в цьогорічній програмі покаже 16 фільмів, що були зняті в Україні або вироблені в копродукції з Україною. Ознайомитися з програмою можна на сторінці КМКФ «Молодість» у Фейсбуці.

З повною програмою кінофестивалю можна ознайомитися тут.

Як повідомляв Укрінформ, ювілейний 50-й КМКФ «Молодість» - найбільший кінофестиваль України та одна з найважливіших кіноподій України та Східної Європи - відбудеться з 29 травня до 6 червня. Подія відбудеться за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з питань кіно та Київської міської державної адміністрації.