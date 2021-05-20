Кінопремія «Золота Дзиґа» оголосить переможців 12 червня
Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії, передає Укрінформ.
Як зазначається, урочиста церемонія нагородження лауреатів кінопремії цьогоріч відбуватиметься за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
«Креативні індустрії зіштовхнулися з важкими випробуваннями. Та попри це кіногалузь продовжує розвиватися і рости. А Кінопремія «Золота Дзиґа» вже п'ять років поспіль доводить, що українському кіно - бути. Кіноіндустрія - це живий організм, який подекуди може оступитися, впасти, але постійно піднімається, сягаючи нових вершин. І одне з наріжних завдань Держкіно - підтримувати галузь і надавати їй інструменти для подальшого розвитку та масштабування», - зазначила голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук.
Повідомляється, що ведучими церемонії стануть журналіст і телеведучий Олег Панюта та акторка і телеведуча Дар’я Трегубова.
Як нагадали в кіноакадемії, цьогоріч Кінопремія «Золота Дзиґа» вручатиметься у 23 номінаціях, серед яких одна нова – «Найкращий ігровий серіал». Лідерами за кількістю номінацій стали «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) і «Черкаси» (4). Загалом на участь у П’ятій Кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.
Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня Українська кіноакадемія оприлюднила всіх номінантів п’ятої національної кінопремії «Золота Дзиґа». З 23 квітня розпочався новий етап голосування – за переможців цьогорічної кінопремії, яких буде названо на урочистій церемонії нагородження. У 6-х номінаціях – “Найкращий монтаж”, “Найкращий грим”, “Найкращий дизайн костюмів”, “Найкращий звук”, ”Найкращі візуальні ефекти” та “Найкращий ігровий серіал” - переможців визначають члени Наглядової ради та Правління. Також вони визначають переможця у номінації “Відкриття року”. А лауреата “Премії глядацьких симпатій” обирають глядачі шляхом онлайн-голосування.
Голосування за фільми у номінації «Премія глядацьких симпатій» V кінопремії «Золота Дзиґа» розпочалося 29 квітня і триватиме до 31 травня в онлайн-режимі на сайті segodnya.ua.