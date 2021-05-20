Кінопремія «Золота Дзиґа» оголосить переможців 12 червня

Церемонія нагородження переможців національної кінопремії «Золота Дзиґа» відбудеться 12 червня.

Про це повідомляється на сайті Української кіноакадемії, передає Укрінформ.

Як зазначається, урочиста церемонія нагородження лауреатів кінопремії цьогоріч відбуватиметься за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

«Креативні індустрії зіштовхнулися з важкими випробуваннями. Та попри це кіногалузь продовжує розвиватися і рости. А Кінопремія «Золота Дзиґа» вже п'ять років поспіль доводить, що українському кіно - бути. Кіноіндустрія - це живий організм, який подекуди може оступитися, впасти, але постійно піднімається, сягаючи нових вершин. І одне з наріжних завдань Держкіно - підтримувати галузь і надавати їй інструменти для подальшого розвитку та масштабування», - зазначила голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук.

Повідомляється, що ведучими церемонії стануть журналіст і телеведучий Олег Панюта та акторка і телеведуча Дар’я Трегубова.

Як нагадали в кіноакадемії, цьогоріч Кінопремія «Золота Дзиґа» вручатиметься у 23 номінаціях, серед яких одна нова – «Найкращий ігровий серіал». Лідерами за кількістю номінацій стали «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) і «Черкаси» (4). Загалом на участь у П’ятій Кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.

Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня Українська кіноакадемія оприлюднила всіх номінантів п’ятої національної кінопремії «Золота Дзиґа». З 23 квітня розпочався новий етап голосування – за переможців цьогорічної кінопремії, яких буде названо на урочистій церемонії нагородження. У 6-х номінаціях – “Найкращий монтаж”, “Найкращий грим”, “Найкращий дизайн костюмів”, “Найкращий звук”, ”Найкращі візуальні ефекти” та “Найкращий ігровий серіал” - переможців визначають члени Наглядової ради та Правління. Також вони визначають переможця у номінації “Відкриття року”. А лауреата “Премії глядацьких симпатій” обирають глядачі шляхом онлайн-голосування.

Голосування за фільми у номінації «Премія глядацьких симпатій» V кінопремії «Золота Дзиґа» розпочалося 29 квітня і триватиме до 31 травня в онлайн-режимі на сайті segodnya.ua.