Чілдрен Кінофест назвав фіналістів Конкурсу короткометражних фільмів, створених дітьми

У межах Чілдрен Кінофесту відбудеться 5-й ювілейний Конкурс короткометражних фільмів, створених дітьми.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

Як зазначається, 16 картин-фіналістів продемонструють у кінотеатрах різних міст, а також в онлайні, на сайті фестивалю.

«П’ятий Конкурс короткометражних фільмів, створених дітьми, оголошений восени 2020 року, зібрав понад 180 заявок з усієї України. Лідерами за кількістю заявок стали Київська, Івано-Франківська та Дніпропетровська області. Серед тем, яким присвятили свої фільми юні режисери та режисерки, – булінг, екологічна свідомість, пандемія коронавірусу, Чорнобильська катастрофа, тваринний світ та космос», - ідеться в повідомленні.

Серед фіналістів журі та глядачі оберуть 5 переможців. 6 червня на онлайн-церемонії закриття фестивалю почесне журі назве найкращий український дитячий фільм, який отримає нагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Також будуть обрані найкращий анімаційний фільм у категорії від 7 до 10 років (4 тисячі гривень) та найкращі ігровий та анімаційний фільми в категорії від 11 до 14 років (по 4 тисячі гривень). Обрати найкращий фільм зможуть і глядачі – лауреат Призу глядацьких симпатій отримає 8 тисяч гривень. Усі фіналісти конкурсу одержать іменні сертифікати.

Як повідомлялося, цього року Чілдрен Кінофест відбудеться в гібридному форматі: частина фільмів буде показана в кінотеатрах з 28 травня до 2 червня, частина онлайн - з 28 травня до 6 червня на сайті фестивалю. Відвідування показів та онлайн-перегляди – безплатні за попередньою реєстрацією. Фестиваль організовано компанією "Артхаус Трафік" за підтримки Держкіно.