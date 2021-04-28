Чілдрен Кінофест оголосив програму: Україну представлятиме «Віктор_Робот»

До конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю для дітей і підлітків «Чілдрен Кінофест», який цьогоріч відбудеться в гібридному форматі, традиційно увійшли сім фільмів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фестивалю.

«Чілдрен Кінофест – фестиваль, який 8 років поспіль безкоштовно знайомить українських дітей з найновішими європейськими стрічками та світовою кінокласикою. У 2021 році подія відбудеться в гібридному форматі. Частина фільмів буде показана в кінотеатрах з 28 травня до 2 червня (перелік кінотеатрів буде оголошено у травні), частина – онлайн з 28 травня до 6 червня на сайті online.childrenkinofest.com», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, із семи фільмів конкурсної програми аудиторія обере переможця – після перегляду фільмів глядачам буде запропоновано оцінити свої враження.

Фільмом-відкриттям Чілдрен Кінофесту в кінотеатрах стане фантастична анімаційна стрічка Анатолія Лавренішина «Віктор_Робот», яка в цьогорічній конкурсній програмі представляє Україну. Картина вже відзначена Призом глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю та Премією «Кіноколо». Події фільму розгортаються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємничо зникає.

У кінотеатрах будуть продемонстровані ще три картини з конкурсної програми. Серед них – відзначена Баварською та Німецькою кінопреміями родинна історична драма «Як Гітлер вкрав рожевого кролика». У стрічці йдеться про дев’ятирічну дівчинку, сім’я якої змушена тікати з рідної Німеччини після приходу до влади нацистів. Французько-бельгійський фільм «Полі» розповість про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі. У справжню кіноподорож Данією відправить глядачів комедія «Хлопчик-гусак», найкраща дитяча стрічка 2020 року за версією Данської кіноакадемії.

Ще три фільми конкурсної програми будуть продемонстровані онлайн: нідерландська сімейна комедія «Джекі та Опієн», норвезька пригодницька документальна картина «Арктичні верблюди» та шведська фантастична стрічка «Самі в космосі».

На ретроспективному показі, який проходитиме в кінотеатрах та онлайн, глядачам фестивалю продемонструють пригодницький анімаційний фільм «Лисенятко Вук». Угорська стрічка, знята за мотивами дитячих оповідань Іштвана Фекете, побачила світ у 1981-му, а цього року відзначає своє 40-річчя. Саме Вук став натхненням для іміджу цьогорічного Чілдрен Кінофесту.

Онлайн буде продемонстровано фільм-закриття фестивалю – українську фантастичну пригодницьку стрічку «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка, яка є минулорічним переможцем Чілдрен Кінофесту. Головний герой фільму, дванадцятилітній школяр Макс знаходить балончик з нанофарбами, і малює графіті собаки. Неочікувано малюнок оживає та перетворюється на пса-наноробота з суперможливостями.

У межах Чілдрен Кінофесту також буде показано (в кінотеатрах і онлайн) двадцять стрічок-фіналістів П’ятого конкурсу короткометражних фільмів, знятих дітьми. За традицією, переможців визначить журі українських кінематографістів – режисер-постановник фантастичного анімаційного фільму «Віктор_Робот» Анатолій Лавренішин, режисер драми «Додому» Наріман Алієв та письменниця, режисерка документального хіта «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірина Цілик. Глядачам показу також запропонують проголосувати та обрати переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій». Фіналістів буде оголошено 19 травня.

Місія Чілдрен Кінофесту – розвивати в Україні традицію спільних сімейних переглядів кіно та залучати дітей до створення кінофільмів. Відвідування показів та онлайн-перегляди – безкоштовні, за попередньою реєстрацією на сайті.

На фото: мультфільм "Віктор_Робот", usfa.gov.ua