PITCH UA запускає відкриту освітню платформу для креативних індустрій
Як повідомили Укрінформу організатори, проєкт має на меті надати українським творцям аудіовізуального контенту безкоштовний доступ до світових практик інтеграції соціально вагомих тем у кіно, на ТБ та у цифровому сегменті.
«Старт платформи відбудеться в рамках індустрійної секції МКФ «Молодість» – 1 та 2 червня пройдуть онлайн майстер-класи для сценаристів та кіновиробників», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, 1 червня, 18:00 – 20:00, відбудеться майстер-клас для сценаристів «Соціальна вагомість і комерційний успіх: «Чорнобиль» Крейґа Мейзіна – два в одному». Спікери: Адам Сіґел, Джош Вайнсток (США). Спеціальний гість (у запису) – Крейґ Мейзін (США), лауреат нагород Emmy та Golden Globe, автор ідеї, сценарист та виконавчий продюсер серіалу «Чорнобиль». Це буде відверта розмова про написання сценарію відомого мінісеріалу – від формування ідеї, проведення досліджень, випрацювання структури до розвитку персонажів та інших невід’ємних складових процесу; про те, як унікальний підхід Мейзіна підіймає трагічну тему в історії України та привертає увагу міжнародної аудиторії. Реєстрація для перегляду трансляції тут.
2 червня, 17:30 – 19:30. Майстер-клас для кінематографістів «Препродакшен успішного проєкту. How to». Спікери: Адам Сіґел, Джош Вайнсток (США). Спеціальний гість - Джон Вінн, актор, продюсер, співрежисер фільму «Захар Беркут». Вінн розповість про досвід створення української стрічки, а також про те, яким чином препродакшн став секретом її успіху; про основи вдалої підготовки, що включають належну візуалізацію та аналіз сценарію, організацію робочих процесів, критичну комунікацію, а також інші, не менш важливі стратегії підготовки. Реєстрація для перегляду трансляції тут.
Організатори поінформували, що освітня платформа PITCH UA діятиме на постійній основі – впродовж найближчого року заплановано низку онлайн-подій за участі відомих міжнародних фахівців аудіовізуальної індустрії, які співпрацюють з провідними світовими медіа- й кінокомпаніями та мають багаторічний досвід у створенні успішного контенту. Тематично заходи платформи охоплять найрізноманітніші напрямки аудіовізуальної індустрії та стануть у пригоді усім, хто причетний до створення контенту для різних медіа.
Організатор проєкту – медіаконсалтингова компанія Media Resourсes Management (MRM) за підтримки Проєкту Transformation Communications Activity (TCA), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.