PITCH UA запускає відкриту освітню платформу для креативних індустрій

1-2 червня розпочинає роботу освітня платформа PITCH UA – просвітницький проєкт від організаторів конкурсу соціально вагомого контенту.

Як повідомили Укрінформу організатори, проєкт має на меті надати українським творцям аудіовізуального контенту безкоштовний доступ до світових практик інтеграції соціально вагомих тем у кіно, на ТБ та у цифровому сегменті.

«Старт платформи відбудеться в рамках індустрійної секції МКФ «Молодість» – 1 та 2 червня пройдуть онлайн майстер-класи для сценаристів та кіновиробників», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 1 червня, 18:00 – 20:00, відбудеться майстер-клас для сценаристів «Соціальна вагомість і комерційний успіх: «Чорнобиль» Крейґа Мейзіна – два в одному». Спікери: Адам Сіґел, Джош Вайнсток (США). Спеціальний гість (у запису) – Крейґ Мейзін (США), лауреат нагород Emmy та Golden Globe, автор ідеї, сценарист та виконавчий продюсер серіалу «Чорнобиль». Це буде відверта розмова про написання сценарію відомого мінісеріалу – від формування ідеї, проведення досліджень, випрацювання структури до розвитку персонажів та інших невід’ємних складових процесу; про те, як унікальний підхід Мейзіна підіймає трагічну тему в історії України та привертає увагу міжнародної аудиторії. Реєстрація для перегляду трансляції тут.

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2 червня, 17:30 – 19:30. Майстер-клас для кінематографістів «Препродакшен успішного проєкту. How to». Спікери: Адам Сіґел, Джош Вайнсток (США). Спеціальний гість - Джон Вінн, актор, продюсер, співрежисер фільму «Захар Беркут». Вінн розповість про досвід створення української стрічки, а також про те, яким чином препродакшн став секретом її успіху; про основи вдалої підготовки, що включають належну візуалізацію та аналіз сценарію, організацію робочих процесів, критичну комунікацію, а також інші, не менш важливі стратегії підготовки. Реєстрація для перегляду трансляції тут.

Організатори поінформували, що освітня платформа PITCH UA діятиме на постійній основі – впродовж найближчого року заплановано низку онлайн-подій за участі відомих міжнародних фахівців аудіовізуальної індустрії, які співпрацюють з провідними світовими медіа- й кінокомпаніями та мають багаторічний досвід у створенні успішного контенту. Тематично заходи платформи охоплять найрізноманітніші напрямки аудіовізуальної індустрії та стануть у пригоді усім, хто причетний до створення контенту для різних медіа.

Організатор проєкту – медіаконсалтингова компанія Media Resourсes Management (MRM) за підтримки Проєкту Transformation Communications Activity (TCA), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.