В Україні стартував прийом заявок на другий Book Pitch

В Україні стартував прийом заявок на другий Book Pitch

Укрінформ
12-й Одеський міжнародний кінофестиваль та Х Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» оголошують другий конкурс спільного проєкту Book Pitch.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Мистецького Арсеналу.

«Мета книжкового пітчингу - знайти сучасні українські книжки, що мають потенціал для подальших екранізацій як художні фільми. Заявки на участь у Book Pitch приймаються з 13 травня до 11 червня включно. Після опрацювання селекційною комісією буде обрано 8-10 фіналістів, які зможуть представити свої твори українським та міжнародним інвесторам кіноіндустрії для потенційної екранізації», - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що у межах Х Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» (23 - 27 червня) також відбудеться спецпрограма BookWatchers, де заплановано навчання пітчингу для літературної спільноти. Фінал пітчингу відбудеться наприкінці липня 2021 року.

У пресслужбі поінформували, що до участі у конкурсі приймаються літературні художні твори, опубліковані у 2019 - 2021 роках, накладом не менше 1000 примірників, які мають потенціал для екранізації (художній ігровий фільм). Перевага надаватиметься творам, які були презентовані на міжнародних фестивалях і книжкових ярмарках та/або отримали премії і нагороди.

Подати заявку на участь у проєкті можна на сайті Одеського міжнародного кінофестивалю за посиланням.

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Детальніше про конкурс - на сайті Книжкового Арсеналу.

Проєкт Book Pitch було започатковано у 2020 році Міжнародним фестивалем «Книжковий Арсенал» та Одеським міжнародним кінофестивалем. Перемогу в першому конкурсі, що відбувся в межах секції Film Industry 11-го Одеського МКФ, отримали романи «За спиною» Гаськи Шиян та «Доця» Тамари Горіха Зерня. Загалом на розгляд надійшло понад 80 заявок від видавців та авторів.

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