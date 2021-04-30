Книжковий Арсенал оголосив про старт другого сезону «Літератури на експорт»

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» вирішив перевершити результати торішньої програми «Література на експорт» й оголошує про старт її другого сезону.

Про це повідомляє пресслужба фестивалю, передає Укрінформ.

Як зазначається, цього року «Література на експорт» стане спільним проєктом Книжкового арсеналу та програми ЄС “Дім Європи”. Партнери проєкту - Creative Europe та відділи публічної дипломатії МЗС України.

Основне завдання програми «Література на експорт» - стимулювати переклади українських книжок за кордоном та посилити компетенції українських видавців у продажу прав.

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Програма «Література на експорт» матиме чотири складові: Освітня програма - інтерактивні онлайн-лекції та воркшопи від провідних світових експертів на тему ефективного продажу прав і нових перспективних ринків, - яка відбудеться 7-9 червня; Англомовні відеолекції з оглядами української літератури та книговидання, грантових можливостей для перекладачів, що продовжать цикл, записаний торік; B2B-переговори, що відбудуться 5-7 липня, між українськими та закордонними видавцями задля налагодження співпраці й купівлі прав на українські книжки; Спецпроєкт «Література на експорт» на сайті Читомо, присвячений 10 історіям про успішні літературні агентства світу та їхню внутрішню кухню з метою зацікавлення спільноти у створенні літературних агентств в Україні.

«До 25 травня 2021 року запрошуємо українських видавців взяти участь у конкурсі та долучитись до освітньої програми й B2B-переговорів із закордонними літагентами. Для цього треба заповнити форму реєстрації», - інформують у пресслужбі.

Взяти участь у програмі можуть видавництва та видавничі організації, які мають: статус юридичної особи; понад 51% акцій у власності громадян України; каталог прав англійською мовою й щонайменше 5 книжок із потенціалом до експорту. Суттєвою перевагою буде наявність партнерів за кордоном та проданих прав на книжки.

Як повідомляється, у 2020 році в межах програми відбулось 147 онлайн-переговорів між українськими та закордонними видавцями та літагентами. У зустрічах взяли участь 37 іноземних учасників із 24 країн світу. Це стало рекордом за всі роки незалежності України.