Український фільм «Мати Апостолів» отримав три нагороди Нью-Йоркського кінофестивалю

Український фільм "Мати Апостолів" отримав одразу три нагороди 10-го Нью-Йоркського міжнародного кінофестивалю.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Створений за підтримки МКІП у рамках державної програми фінансування фільмів патріотичного спрямування, повнометражний ігровий фільм режисера Зази Буадзе "Мати Апостолів" отримав три нагороди - "Найкращий повнометражний фільм", "Найкраща жіноча роль" / Н. Половинка та "Найкращий сценарій"/ Ратха Макеєнкова та Заза Буадзе від 10-го Нью-Йоркського міжнародного кінофестивалю - International Filmmaker Festival of New York (IFFNY), який відбувся 21-24 травня 2021 року. Серед майже 900 заявок до участі в конкурсній програмі було відібрано 100 картин із 43 країн світу.

"Фільм заснований на історіях жінок, чиї сини воювали за Україну у 2014 році. Під час війни, коли Україна втрачає найдорожче - життя своїх дітей. Фільм "Мати апостолів" став фільмом - зверненням до кожної Матері українського воїна та до архетипу Матері взагалі", - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у МКІП, "у пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованими територіями, мати опиняється в чужому та агресивному світі, де все пронизане ненавистю та стражданнями. У цьому пеклі вона не тільки шукає сина, але, маючи в серці велику любов і милосердний характер, вона змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. І головне, вона змінюється сама, знаходячи в собі справді сакральну силу".

Трейлер фільму: https://youtu.be/I29busdbo-U

Головні ролі в фільмі виконали Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський. Режисер-постановник – Заза Буадзе, сценарій – Ратха Макеєнкова та Заза Буадзе, продюсер – Дмитро Овечкін, оператор-постановник - Олександр Земляний, музика - Роман Григорів та Ілля Разумейко, художник-постановник - Інга Житня, кастинг - Алла Самойленко, монтаж - Олексій Шамін.

Стрічку створено кінокомпанією "Студія "Золоте Руно" за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, промокампанія картини відбулася за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Для зйомок фінальної сцени була створена найбільша в Європі декорація авіакатастрофи транспортного літака Ан-26.

У грудні 2020 року фільм став переможцем III Міжнародного кінофестивалю «Буковина» в номінаціях «Найкращий національний художній фільм» та «Найкраща чоловіча роль». В лютому 2020 року було організовано спеціальний показ в рамках European Film Market кінофестивалю Берлінале. У квітні фільм було відібрано 7-м щорічним фестивалем жіночого кіно в Неваді - 7-th Nevada Women's Film Festival (https://www.nwffest.com/), який відбудеться 21-27 червня в Лас-Вегасі. Серед майже 500 заявок до участі в конкурсній програмі було відібрано 58 картин із 20 країн світу.

Як повідомляв Укрінформ, створений за підтримки Держкіно повнометражний ігровий фільм української режисерки Катерини Горностай «Стоп-Земля» отримав нагороду «Кришталевий ведмідь» від Юнацького журі конкурсної програми Berlinale Generation 14plus як найкращий повнометражний фільм.