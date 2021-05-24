Стала відома дата виходу у прокат фантастичного детективу «Сторонній»

У кінотеатральний прокат України 19 серпня 2021 року виходить створений за підтримки Держкіно фантастичний детектив Дмитра Томашпольського «Сторонній».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Картина увійшла у ТОП 20 найкращих фільмів жахів 2020 року за версією британського видання The People`s Movies. Впродовж минулого року прем’єри «Стороннього» відбулися у 14 країнах світу, серед яких Японія, США, Бразилія, Південна Корея, Канада, Норвегія, Португалія, Велика Британія, Італія. Стрічку Дмитра Томашпольського було запрошено до участі у 22 міжнародних кінофестивалях, де вона отримала 11 нагород», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, за даними International Commission on Missing (ICMP), кожні три хвилини на планеті Земля безслідно зникає одна людина. Щорічно це понад п’ять мільйонів...

У фільмі «Сторонній» йдеться про команду синхронного плавання, яка зникла під водою у басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні щезла під час прийому хвойно-перлинної ванни. Яким чином ці справи пов'язані та як це стосується ляльки із живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, у кар'єрі якої немає жодної нерозкритої справи. А ще їй доведеться з'ясувати, хто вона насправді.

У головних ролях – Анастасія Євтушенко, Дар’я Трегубова, Сергій Калантай. Автор сценарію та режисер-постановник – Дмитро Томашпольський. Продюсер – Олена Дем’яненко. Виробництво – «Кінокомпанія Гагарін Медіа» за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Дистриб'ютор – кінокомпанія Сineverse.