Фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» став переможцем фестивалю у Чехії

Створений за підтримки Держкіно фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» став переможцем одного з найбільших у світі фестивалів документального кіно про права людини Jeden svět/One World у Чехії.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«Картина української режисерки Аліни Горлової отримала нагороду Best Film Award. За словами членів журі, цьогоріч переможця було визначити просто, бо фільм "Цей дощ ніколи не скінчиться" — "це ідеально створена історія, яка одразу полонила їхні серця». Також журі зазначило, що було вражене талантом молодої режисерки та творчої команди фільму», - йдеться в повідомленні.

Як зазначило Міжнародне журі кінофестивалю, «ідеально сформована історія, чудово знята в чорно-білій техніці, мудро драматично поділена на дев'ять розділів. Ми захоплювались обережною, послідовною та свідомою побудовою персонажів та їх історій. Фільм демонструє досконалість у всіх сегментах кіно роботи».

«Цей дощ ніколи не скінчиться» - потужна й візуально вражаюча подорож 20-річного Андрія Сулеймана та його родини у нескінченному циклі «війна-мир». Головний герой стрічки, який разом з батьком переїхав із Сирії, стикається з черговим військовим конфліктом уже в Україні, де він є волонтером Червоного Хреста. Після смерті батька Андрій вирішує поховати його тіло в Сирії...

Фільм є копродукцією України, Латвії, Німеччини й Катару. Він був профінансований Державним агентством України з питань кіно, Латвійським кіноцентром, фондами IDFA Bertha Fund та Doha Film Institute.

Режисерка – Аліна Горлова, сценаристи – Аліна Горлова, Максим Наконечний, оператор – В’ячеслав Цвєтков, продюсер – Максим Наконечний (TABOR, Україна), копродюсери – Ilona Bičevska (Avantis promo, Латвія), Patrick Hamm (Bulldog agenda, Німеччина).

Фестиваль Jeden svět/One World заснований у 1999 році гуманітарною правозахисною організацією People in Need. Він репрезентує у своїй програмі найкращі документальні стрічки про права людини з усього світу. Щороку ці фільми мають змогу подивитися понад 120 тисяч глядачів.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні цього року фільм Аліни Горлової «Цей дощ ніколи не скінчиться» отримав головну нагороду – «Золоту лілію» за найкращий фільм на кінофестивалі goEast у Вісбадені (Німеччина).

Раніше стрічка «Цей дощ ніколи не скінчиться» отримала перемогу в конкурсі дебютів First Appearance найбільшого фестивалю документального кіно IDFA в Амстердамі і стала переможцем Festival dei Popoli у Флоренції.

Фото: оneworld.cz