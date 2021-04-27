Фільм Аліни Горлової «Цей дощ ніколи не скінчиться» отримав головну нагороду goEast у Німеччині

Документальна стрічка української режисерки Аліни Горлової «Цей дощ ніколи не скінчиться» отримала головну нагороду – «Золоту лілію» за найкращий фільм на кінофестивалі goEast у Вісбадені (Німеччина).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Показ фільму і перемога на фестивалі в Німеччині для нас дуже важливі, адже частина цього фільму знімалася саме в цій країні. Більш того, атмосфера goEast унікальна і заохочує до діалогу, який нам зараз дуже потрібний. Унікальність цього кінофестивалю полягає у фокусі на східноєвропейське кіно. Мета фестивалю - познайомити глядачів Західної Європи з кінематографом нашого регіону і завдяки цьому створити діалог між аудиторію і режисерами, а також між учасниками фестивалю», - наголосила режисерка Аліна Горлова.

Як зазначається, «Цей дощ ніколи не скінчиться» - це потужна й візуально вражаюча подорож 20-річного Андрія Сулеймана та його родини у нескінченному циклі «війна-мир». Головний герой стрічки, який разом із батьком переїхав із Сирії, стикається з черговим військовим конфліктом уже в Україні, де він є волонтером Червоного Хреста. Після смерті батька Андрій вирішує поховати його тіло в Сирії.

Фільм є копродукцією України, Латвії, Німеччини й Катару. Він був профінансований Державним агентством України з питань кіно, Латвійським кіноцентром, фондами IDFA Bertha Fund та Doha Film Institute.

Режисерка - Аліна Горлова, сценаристи - Аліна Горлова, Максим Наконечний, оператор - В’ячеслав Цвєтков, продюсер - Максим Наконечний (TABOR, Україна), копродюсери – Ilona Bičevska (Avantis promo, Латвія), Patrick Hamm (Bulldog agenda, Німеччина).

Раніше стрічка «Цей дощ ніколи не скінчиться» отримала перемогу в конкурсі дебютів First Appearance найбільшого фестивалю документального кіно IDFA в Амстердамі і стала переможцем Festival dei Popoli у Флоренції.