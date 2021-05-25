У Раді пропонують фінансувати з держбюджету реставрацію пам’яток комунальної власності

Депутати з різних фракцій та груп зареєстрували у ВР законопроєкт про зміни до держбюджету на 2021 рік щодо спрямування частини коштів програми "Велике будівництво" на ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках культурної спадщини комунальної власності.

Про це одна з ініціаторів відповідного проєкту закону, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Зареєстрували законопроєкт №5551, що дозволить профінансувати з держбюджету реставрацію пам’яток національного значення комунальної форми власності”, - написала Кравчук.

За її словами, законопроєкт передбачає зміни у законі “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, згідно з якими буде створено нову бюджетну програму “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт стосовно пам'яток культурної спадщини національного значення” для Міністерства культури та інформаційної політики України.

“Фактично це означатиме, що один мільярд гривень із загального фонду програми 3801340 “Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення” буде переспрямовано на субвенції місцевим бюджетам для забезпечення проведення реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини загальнодержавного значення, що перебувають у комунальній власності, і реалізовуватимуться в межах програми “Велике будівництво”, - пояснила Кравчук.

Вона аргументувала необхідність цієї ініціативи тим, що проєкт МКІП “Велика реставрація”, реалізація якого почалася в березні 2021 року, не передбачає реставрацію пам’яток комунальної форми власності.

Як повідомлялося, у МКІП анонсували роботу над внесенням змін до законодавства, що дасть можливість об'єктам комунальної форми власності взяти участь у програмі “Велика реставрація”. У міністерстві переконані, що об’єкти комунальної форми власності зможуть взяти участь у другому відборі проєктів у межах програми.

Міністерство культури та інформаційної політики 3 березня 2021 року розпочало прийом заявок на участь у відборі проєктів за програмою “Велика реставрація”. 18 травня Експертна рада при МКІП оголосила список проєктів, що увійшли до "Великої реставрації", - це 109 об'єктів по всій Україні. Протягом наступних трьох років їх планується відремонтувати, відреставрувати або ж законсервувати - залежно від висновку проєктно-кошторисної документації.