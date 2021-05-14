Модернізація бібліотек: Ткаченко назвав ключові моменти

Бібліотеки повинні відповідати вимогам часу й потребам своїх читачів.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Бібліотеки – вагомий елемент розвитку освіченості громадян будь-якої країни. Та надважливо, щоб вони відповідали вимогам часу й потребам свого клієнта. Тобто читача. Реформа децентралізації – процес, що потребує часу, тому важливо синхронізувати плани та цілі. Наближається розгляд закону про бібліотеки та бібліотечну справу у Верховній Раді, а тому необхідно бути у діалозі з індустрією", - написав Ткаченко.

За його словами, разом з колегами, представниками бібліотек та ГО були обговорені питання поповнення фондів, методичну підтримку та сучасні методики навчання для бібліотекарів, доступність додатків для електронних книг, KPI, модернізацію в цілому, а також розглянули позитивні приклади.

"То ж як ми модернізовуватимемо бібліотеки? Базуючись на цінностях і принципах відкритості, інклюзивності, партнерства, розвитку та клієнтоорієнтованості, адже читач має хотіти повернутись ще. Нова роль бібліотек розглядається як сучасний публічний простір, центр розвитку з проактивними бібліотекарями, що відповідає потребам громад. Звучить ідеально і важливо зробити усе залежне та залучити всіх гравців, аби втілити це. Що і продовжуємо робити", - додав міністр.

Як повідомлялося, стратегію розвитку читання на 2021-2025 роки «Читання як життєва стратегія» планувалося затвердити на державному рівні у першій половині травня.