МЗС запустило цифрову бібліотеку для дипломатів - Джапарова

Міністерство закордонних справ України запустило цифрову бібліотеку для дипломатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

За її словами, для підсилення голосу України у світі МЗС запустило нову платформу – цифрову бібліотеку для дипломатів за напрямом публічної дипломатії та комунікацій.

“Це захищений майданчик, де зібрано матеріали як для виконання щоденних комунікаційних завдань, так і для реалізації чи масштабування проєктів публічної дипломатії – від презентацій наших ключових напрямів до особливостей візуального стилю, бренду України, матеріалів для інформаційних кампаній, прикладів успішних ініціатив, які були реалізовані раніше тощо”, - повідомила заступниця міністра закордонних справ.

Робота над проєктом - Цифровою бібліотекою для дипломатів розпочалася минулого року.

Джапарова повідомила, що проєкт допоможе забезпечити послідовність та ефективність для міжнародних комунікацій України в цілому.

Вона подякувала партнерам, які підсилили ключові напрями #VisitUkraine, #StudyinUkraine, #InvestinUkraine та проєкти культурної дипломатії.

Це Український культурний фонд, Міністерство культури та інформаційної політики України, проєкт Ukrainer, İnvestUkraine, Асоціація в'їзних туроператорів, Державне агентство розвитку туризму України, Центр міжнародної освіти, креативна агенція PlusOne.

Як повідомляв Укрінформ, 23 квітня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав із Всесвітнім днем книги та авторського права, запевнивши, що у міністерстві прагнуть змінювати сприйняття українців до читання.

Фото: МЗС