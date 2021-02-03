Оголосили номінантів на кінопремію «Золотий глобус»
Церемонія транслювалася в прямому етері Today Show та E!News.
Серед лідерів за кількістю номінацій у кіноіндустрії попереду виявилася стрічка «Менк», з-поміж телевізійних серіалів – картина «Корона». Вони отримали по шість позицій у всіх представлених цього року 25-ти номінаціях. На «Золотий глобус» як найкращі виконавці ролей претендують п’ятеро акторів та стільки ж акторок кіно. Крім того, по п’ять номінацій для чоловіків і жінок оголошені в індустрії телевізійних проєктів.
Отже, представляємо повний список номінантів престижної 78-ї нагороди «Золотий глобус»:
Найкращий фільм (драма):
- «Батько» (The Father)
- «Манк» (Mank)
- «Земля кочівників» (Nomadland)
- «Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)
- «Суд над чиказькою сімкою» (The Trial of the Chicago 7);
Найкраща жіноча роль (драма)
- Віола Девіс, «Black Bottom» Ма Рейні»
- Андра Дей, «Сполучені Штати проти Біллі Голідей»
- Ванесса Кірбі, «Фрагменти жінки»
- Френсіс МакДорманд, «Земля кочівників»
- Кері Малліган, «Перспективна дівчина»
Найкраща чоловіча роль (драма)
- Різ Ахмед, «Звук металу»
- Чедвік Боузман, «Black Bottom» Ма Рейні»
- Ентоні Гопкінс, «Батько»
- Гері Олдмен, «Манк»
- Тахар Рахім, «Мавританець»
Найкращий фільм (комедія або мюзикл)
- «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm)
- «Гамільтон» (Hamilton)
- «М'юзік» (Music)
- «Зависнути в Палм Спрінгс» (Palm Springs)
- «Випускний» (The Prom)
Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл)
- Марія Бакалова, «Борат-2»
- Кейт Гадсон, «М’юзік»
- Мішель Пфайфер, «Піти без прощання» (French Exit)
- Розамунд Пайк, «Аферистка» (I Care a Lot)
- Аня Тейлор Джой «Емма»
Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл)
- Саша Барон Коен, «Борат-2»
- Джеймс Корден, «Випускний»
- Лін-Мануель Міранда, «Гамільтон»
- Дев Патель, «Історія Девіда Коперфільда»
- Енді Семберг, «Зависнути в Палм Спрінгс»
Найкраща жіноча роль другого плану
- Гленн Клоуз, «Сільська елегія» (Hillbilly Elegy)
- Олівія Колман, «Батько»
- Джоді Фостер, «Мавританець»
- Аманда Сейфрід, «Манк»
- Гелена Зенгел, «Новини світу»
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Саша Барон Коен, «Суд над чиказькою сімкою»
- Деніел Калуя, «Юда та чорний месія»
- Джаред Лето, «Диявол у деталях» (The Little Things)
- Білл Мюррей, «Остання крапля» (On the Rocks)
- Леслі Одом, «Одна ніч у Маямі»
Найкращий режисер, кінофільми
- Емералд Феннелл, «Перспективна дівчина»
- Девід Фінчер, «Манк»
- Регіна Кінг, «Одна ніч у Маямі»
- Аарон Соркін, «Суд над чиказькою сімкою»
- Хлоя Чжао, «Земля кочівників»
Найкращий сценарій, кінофільми
- Емералд Феннелл, «Перспективна дівчина»
- Джек Фінчер, «Манк»
- Аарон Соркін, «Суд над чиказькою сімкою»
- Флоріан Зеллер та Крістофер Гемптон, «Батько»
- Хлоя Чжао, «Земля кочівників»
Найкращий анімаційний фільм
- «Родина Крудс 2» (The Croods: A New Age)
- «Уперед» (Onward)
- «Подорож на Місяць» (Over the Moon)
- «Душа» (Soul)
- «Вовча ватага» (Wolfwalkers)
Найкращий фільм іноземною мовою
- «Ще по одній» (Another Round)
- «Все життя попереду» (The Life Ahead)
- «Ла Йорона» (La Llorona)
- «Мінарі» (Minari)
- «Двоє з нас» (Two of Us)
Найкраща музика до фільму
- Александер Деспла, «Опівнічне небо»
- Людвіг Геранссон, «Тенет»
- Джеймс Ньютон Говард, «Новини світу» (News of the World)
- Трент Резнор, Аттікус Росс, «Манк»
- Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, «Душа»
Найкраща пісня до фільму
- «Fight for You», фільм «Юда і чорний месія»
- «Hear My Voice», фільм «Суд над чиказькою сімкою»
- «Is Si (Seen)», стрічка «Все життя попереду»
- «Speak Now», фільм «Одна ніч у Маямі»
- «Tigress & Tweed», стрічка «Сполучені Штати проти Біллі Голідей»
Найкращий телесеріал (драма)
- «Корона» (The Crown)
- «Країна Лавкрафт» (Lovecraft Country)
- «Мандалорець» (The Mandalorian)
- «Озарк» (Ozark)
- «Ретчед» (Ratched)
Найкраща жіноча роль серіалу (драма)
- Олівія Колман, «Корона»
- Джоді Комер, «Вбиваючи Єву»
- Емма Коррін, «Корона»
- Лора Лінні, «Озарк»
- Сара Полсон, «Ретчед»
Найкраща чоловіча роль серіалу (драма)
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Джош О’Коннор, «Корона»
- Боб Оденкерк, «Краще подзвоніть Солу»
- Аль Пачіно, «Мисливці»
- Метью Ріс Еванс, «Перрі Мейсон»
Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл)
- «Емілі в Парижі» (Emily in Paris)
- «Стюардеса» (The Flight Attendant)
- «Велика» (The Great)
- «Шіттс-Крік» (Schitt's Creek)
- «Тед Лассо» (Ted Lasso)
Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл)
- Лілі Коллінз, «Емілі в Парижі»
- Калі Куоко, «Стюардеса»
- Ель Фаннінг, «Велика»
- Джейн Леві, «Дивовижний плейліст Зої»
- Кетрін О’Хара, «Шіттс Крік»
Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл)
- Дон Чедлі, «Чорний понеділок»
- Ніколас Голт, «Велика»
- Юджин Леві, «Шіттс Крік»
- Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо»
- Рамі Юссеф, «Рамі»
Найкращий мінісеріал, серіал антології або телефільм
- «Нормальні люди» (Normal People)
- «Ферзевий гамбіт» (The Queen's Gambit)
- «Маленька сокира» (Small Axe)
- «Знищення» (The Undoing)
- «Неортодоксальна» (Unorthodox)
Найкраща жіноча роль телевізійного мінісеріалу, серіалу антології або фільму
- Кейт Бланшетт, «Місіс Америка»
- Дейзі Едгар-Джонс, «Нормальні люди»
- Шіра Гаас, «Неортодоксальна»
- Ніколь Кідман, «Знищення»
- Аня Тейлор-Джой, «Ферзевий гамбіт»
Найкраща чоловіча роль телевізійного мінісеріалу, серіалу антології або фільму
- Браян Кренстон, «Ваша честь»
- Джефф Деніелс, «Правило Комі» (The Comey Rule)
- Гью Грант, «Відіграти назад»
- Ітан Гоук, «Птах доброго Господу»
- Марк Руффало «У цьому я впевнений» (I Know This Much Is True)
Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні
- Джилліан Андерсон, «Корона»
- Гелена Бонем Картер, «Корона»
- Джулія Гарнер, «Озарк»
- Енні Мерфі, «Шіттс Крік»
- Синтія Ніксон, «Ретчед»
Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні
- Джон Боєга, «Маленька сокира»
- Брендан Глісон, «Правило Комі»
- Ден Леві, «Шіттс Крік»
- Джим Парсонс, «Голлівуд»
- Дональд Сузерленд, «Знищення»
Крім того, стало відомо, що сама церемонія вручення кінопремії «Золотий глобус» проходитиме наприкінці лютого у віртуальному форматі. Замість звичної для всіх переповненої гостями зали в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз, глядачі побачать онлайн-трансляцію з Нью-Йорка й Лос-Анджелеса. Церемонію вестимуть американські акторки комедійного жанру Елізабет «Тіна» Фей та Емі Мередіт Полер.
Номінанти також братимуть участь дистанційно.
Нагадаємо, американська кінопремія «Золотий глобус» (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми. Зазвичай церемонія «Золотого глобуса» розпочинає сезон престижних нагород у кіно- й телеіндустрії. За традицією, нагородження відбувається за результатами голосування провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.