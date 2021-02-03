Оголосили номінантів на кінопремію «Золотий глобус»

Оголосили номінантів на кінопремію «Золотий глобус»

Укрінформ
Відомі американські акторки Сара Джесіка Паркер і Тараджі Пенда Генсон у середу оголосили цьогорічних номінантів 78-ї церемонії «Золотий глобус», що вважається другою за рівнем престижу американською кінопремією після «Оскара». 

Церемонія транслювалася в прямому етері Today Show та E!News.

Серед лідерів за кількістю номінацій у кіноіндустрії попереду виявилася стрічка «Менк», з-поміж телевізійних серіалів – картина «Корона». Вони отримали по шість позицій у всіх представлених цього року 25-ти номінаціях. На «Золотий глобус» як найкращі виконавці ролей претендують п’ятеро акторів та стільки ж акторок кіно. Крім того, по п’ять номінацій для чоловіків і жінок оголошені в індустрії телевізійних проєктів.

Отже, представляємо повний список номінантів престижної 78-ї нагороди «Золотий глобус»:

Найкращий фільм (драма):

  • «Батько» (The Father)
  • «Манк» (Mank)
  • «Земля кочівників» (Nomadland)
  • «Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)
  • «Суд над чиказькою сімкою» (The Trial of the Chicago 7);

Найкраща жіноча роль (драма)

  • Віола Девіс, «Black Bottom» Ма Рейні»
  • Андра Дей, «Сполучені Штати проти Біллі Голідей»
  • Ванесса Кірбі, «Фрагменти жінки»
  • Френсіс МакДорманд, «Земля кочівників»
  • Кері Малліган, «Перспективна дівчина»
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Найкраща чоловіча роль (драма)

  • Різ Ахмед, «Звук металу»
  • Чедвік Боузман, «Black Bottom» Ма Рейні»
  • Ентоні Гопкінс, «Батько»
  • Гері Олдмен, «Манк»
  • Тахар Рахім, «Мавританець»

Найкращий фільм (комедія або мюзикл)

  • «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm)
  • «Гамільтон» (Hamilton)
  • «М'юзік» (Music)
  • «Зависнути в Палм Спрінгс» (Palm Springs)
  • «Випускний» (The Prom)

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл)

  • Марія Бакалова, «Борат-2»
  • Кейт Гадсон, «М’юзік»
  • Мішель Пфайфер, «Піти без прощання» (French Exit)
  • Розамунд Пайк, «Аферистка» (I Care a Lot)
  • Аня Тейлор Джой «Емма»

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл)

  • Саша Барон Коен, «Борат-2»
  • Джеймс Корден, «Випускний»
  • Лін-Мануель Міранда, «Гамільтон»
  • Дев Патель, «Історія Девіда Коперфільда»
  • Енді Семберг, «Зависнути в Палм Спрінгс»
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Найкраща жіноча роль другого плану

  • Гленн Клоуз, «Сільська елегія» (Hillbilly Elegy)
  • Олівія Колман, «Батько»
  • Джоді Фостер, «Мавританець»
  • Аманда Сейфрід, «Манк»
  • Гелена Зенгел, «Новини світу»

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Саша Барон Коен, «Суд над чиказькою сімкою»
  • Деніел Калуя, «Юда та чорний месія»
  • Джаред Лето, «Диявол у деталях» (The Little Things)
  • Білл Мюррей, «Остання крапля» (On the Rocks)
  • Леслі Одом, «Одна ніч у Маямі»

Найкращий режисер, кінофільми

  • Емералд Феннелл, «Перспективна дівчина»
  • Девід Фінчер, «Манк»
  • Регіна Кінг, «Одна ніч у Маямі»
  • Аарон Соркін, «Суд над чиказькою сімкою»
  • Хлоя Чжао, «Земля кочівників»

Найкращий сценарій, кінофільми

  • Емералд Феннелл, «Перспективна дівчина»
  • Джек Фінчер, «Манк»
  • Аарон Соркін, «Суд над чиказькою сімкою»
  • Флоріан Зеллер та Крістофер Гемптон, «Батько»
  • Хлоя Чжао, «Земля кочівників»

Найкращий анімаційний фільм

  • «Родина Крудс 2» (The Croods: A New Age)
  • «Уперед» (Onward)
  • «Подорож на Місяць» (Over the Moon)
  • «Душа» (Soul)
  • «Вовча ватага» (Wolfwalkers)
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Найкращий фільм іноземною мовою

  • «Ще по одній» (Another Round)
  • «Все життя попереду» (The Life Ahead)
  • «Ла Йорона» (La Llorona)
  • «Мінарі» (Minari)
  • «Двоє з нас» (Two of Us)

Найкраща музика до фільму

  • Александер Деспла, «Опівнічне небо»
  • Людвіг Геранссон, «Тенет»
  • Джеймс Ньютон Говард, «Новини світу» (News of the World)
  • Трент Резнор, Аттікус Росс, «Манк»
  • Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, «Душа»

Найкраща пісня до фільму

  • «Fight for You», фільм «Юда і чорний месія»
  • «Hear My Voice», фільм «Суд над чиказькою сімкою»
  • «Is Si (Seen)», стрічка «Все життя попереду»
  • «Speak Now», фільм «Одна ніч у Маямі»
  • «Tigress & Tweed», стрічка «Сполучені Штати проти Біллі Голідей»

Найкращий телесеріал (драма)

  • «Корона» (The Crown)
  • «Країна Лавкрафт» (Lovecraft Country)
  • «Мандалорець» (The Mandalorian)
  • «Озарк» (Ozark)
  • «Ретчед» (Ratched)
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Найкраща жіноча роль серіалу (драма)

  • Олівія Колман, «Корона»
  • Джоді Комер, «Вбиваючи Єву»
  • Емма Коррін, «Корона»
  • Лора Лінні, «Озарк»
  • Сара Полсон, «Ретчед»

Найкраща чоловіча роль серіалу (драма)

  • Джейсон Бейтман, «Озарк»
  • Джош О’Коннор, «Корона»
  • Боб Оденкерк, «Краще подзвоніть Солу»
  • Аль Пачіно, «Мисливці»
  • Метью Ріс Еванс, «Перрі Мейсон»

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл)

  • «Емілі в Парижі» (Emily in Paris)
  • «Стюардеса» (The Flight Attendant)
  • «Велика» (The Great)
  • «Шіттс-Крік» (Schitt's Creek)
  • «Тед Лассо» (Ted Lasso)

Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл)

  • Лілі Коллінз, «Емілі в Парижі»
  • Калі Куоко, «Стюардеса»
  • Ель Фаннінг, «Велика»
  • Джейн Леві, «Дивовижний плейліст Зої»
  • Кетрін О’Хара, «Шіттс Крік»

Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл)

  • Дон Чедлі, «Чорний понеділок»
  • Ніколас Голт, «Велика»
  • Юджин Леві, «Шіттс Крік»
  • Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо»
  • Рамі Юссеф, «Рамі»
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Найкращий мінісеріал, серіал антології або телефільм

  • «Нормальні люди» (Normal People)
  • «Ферзевий гамбіт» (The Queen's Gambit)
  • «Маленька сокира» (Small Axe)
  • «Знищення» (The Undoing)
  • «Неортодоксальна» (Unorthodox)

Найкраща жіноча роль телевізійного мінісеріалу, серіалу антології або фільму

  • Кейт Бланшетт, «Місіс Америка»
  • Дейзі Едгар-Джонс, «Нормальні люди»
  • Шіра Гаас, «Неортодоксальна»
  • Ніколь Кідман, «Знищення»
  • Аня Тейлор-Джой, «Ферзевий гамбіт»

Найкраща чоловіча роль телевізійного мінісеріалу, серіалу антології або фільму

  • Браян Кренстон, «Ваша честь»
  • Джефф Деніелс, «Правило Комі» (The Comey Rule)
  • Гью Грант, «Відіграти назад»
  • Ітан Гоук, «Птах доброго Господу»
  • Марк Руффало «У цьому я впевнений» (I Know This Much Is True)

Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні

  • Джилліан Андерсон, «Корона»
  • Гелена Бонем Картер, «Корона»
  • Джулія Гарнер, «Озарк»
  • Енні Мерфі, «Шіттс Крік»
  • Синтія Ніксон, «Ретчед»
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Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні

  • Джон Боєга, «Маленька сокира»
  • Брендан Глісон, «Правило Комі»
  • Ден Леві, «Шіттс Крік»
  • Джим Парсонс, «Голлівуд»
  • Дональд Сузерленд, «Знищення»

Крім того, стало відомо, що сама церемонія вручення кінопремії «Золотий глобус» проходитиме наприкінці лютого у віртуальному форматі. Замість звичної для всіх переповненої гостями зали в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз, глядачі побачать онлайн-трансляцію з Нью-Йорка й Лос-Анджелеса. Церемонію вестимуть американські акторки комедійного жанру Елізабет «Тіна» Фей та Емі Мередіт Полер.

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Номінанти також братимуть участь дистанційно.

Нагадаємо, американська кінопремія «Золотий глобус» (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми. Зазвичай церемонія «Золотого глобуса» розпочинає сезон престижних нагород у кіно- й телеіндустрії. За традицією, нагородження відбувається за результатами голосування провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.

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