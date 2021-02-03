Оголосили номінантів на кінопремію «Золотий глобус»

Відомі американські акторки Сара Джесіка Паркер і Тараджі Пенда Генсон у середу оголосили цьогорічних номінантів 78-ї церемонії «Золотий глобус», що вважається другою за рівнем престижу американською кінопремією після «Оскара».

Церемонія транслювалася в прямому етері Today Show та E!News.

Серед лідерів за кількістю номінацій у кіноіндустрії попереду виявилася стрічка «Менк», з-поміж телевізійних серіалів – картина «Корона». Вони отримали по шість позицій у всіх представлених цього року 25-ти номінаціях. На «Золотий глобус» як найкращі виконавці ролей претендують п’ятеро акторів та стільки ж акторок кіно. Крім того, по п’ять номінацій для чоловіків і жінок оголошені в індустрії телевізійних проєктів.

Отже, представляємо повний список номінантів престижної 78-ї нагороди «Золотий глобус»:

Найкращий фільм (драма):

«Батько» (The Father)

«Манк» (Mank)

«Земля кочівників» (Nomadland)

«Перспективна дівчина» (Promising Young Woman)

«Суд над чиказькою сімкою» (The Trial of the Chicago 7);

Найкраща жіноча роль (драма)

Віола Девіс, «Black Bottom» Ма Рейні»

Андра Дей, «Сполучені Штати проти Біллі Голідей»

Ванесса Кірбі, «Фрагменти жінки»

Френсіс МакДорманд, «Земля кочівників»

Кері Малліган, «Перспективна дівчина»

Найкраща чоловіча роль (драма)

Різ Ахмед, «Звук металу»

Чедвік Боузман, «Black Bottom» Ма Рейні»

Ентоні Гопкінс, «Батько»

Гері Олдмен, «Манк»

Тахар Рахім, «Мавританець»

Найкращий фільм (комедія або мюзикл)

«Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm)

«Гамільтон» (Hamilton)

«М'юзік» (Music)

«Зависнути в Палм Спрінгс» (Palm Springs)

«Випускний» (The Prom)

Найкраща жіноча роль (комедія або мюзикл)

Марія Бакалова, «Борат-2»

Кейт Гадсон, «М’юзік»

Мішель Пфайфер, «Піти без прощання» (French Exit)

Розамунд Пайк, «Аферистка» (I Care a Lot)

Аня Тейлор Джой «Емма»

Найкраща чоловіча роль (комедія або мюзикл)

Саша Барон Коен, «Борат-2»

Джеймс Корден, «Випускний»

Лін-Мануель Міранда, «Гамільтон»

Дев Патель, «Історія Девіда Коперфільда»

Енді Семберг, «Зависнути в Палм Спрінгс»

Найкраща жіноча роль другого плану

Гленн Клоуз, «Сільська елегія» (Hillbilly Elegy)

Олівія Колман, «Батько»

Джоді Фостер, «Мавританець»

Аманда Сейфрід, «Манк»

Гелена Зенгел, «Новини світу»

Найкраща чоловіча роль другого плану

Саша Барон Коен, «Суд над чиказькою сімкою»

Деніел Калуя, «Юда та чорний месія»

Джаред Лето, «Диявол у деталях» (The Little Things)

Білл Мюррей, «Остання крапля» (On the Rocks)

Леслі Одом, «Одна ніч у Маямі»

Найкращий режисер, кінофільми

Емералд Феннелл, «Перспективна дівчина»

Девід Фінчер, «Манк»

Регіна Кінг, «Одна ніч у Маямі»

Аарон Соркін, «Суд над чиказькою сімкою»

Хлоя Чжао, «Земля кочівників»

Найкращий сценарій, кінофільми

Емералд Феннелл, «Перспективна дівчина»

Джек Фінчер, «Манк»

Аарон Соркін, «Суд над чиказькою сімкою»

Флоріан Зеллер та Крістофер Гемптон, «Батько»

Хлоя Чжао, «Земля кочівників»

Найкращий анімаційний фільм

«Родина Крудс 2» (The Croods: A New Age)

«Уперед» (Onward)

«Подорож на Місяць» (Over the Moon)

«Душа» (Soul)

«Вовча ватага» (Wolfwalkers)

Найкращий фільм іноземною мовою

«Ще по одній» (Another Round)

«Все життя попереду» (The Life Ahead)

«Ла Йорона» (La Llorona)

«Мінарі» (Minari)

«Двоє з нас» (Two of Us)

Найкраща музика до фільму

Александер Деспла, «Опівнічне небо»

Людвіг Геранссон, «Тенет»

Джеймс Ньютон Говард, «Новини світу» (News of the World)

Трент Резнор, Аттікус Росс, «Манк»

Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст, «Душа»

Найкраща пісня до фільму

«Fight for You», фільм «Юда і чорний месія»

«Hear My Voice», фільм «Суд над чиказькою сімкою»

«Is Si (Seen)», стрічка «Все життя попереду»

«Speak Now», фільм «Одна ніч у Маямі»

«Tigress & Tweed», стрічка «Сполучені Штати проти Біллі Голідей»

Найкращий телесеріал (драма)

«Корона» (The Crown)

«Країна Лавкрафт» (Lovecraft Country)

«Мандалорець» (The Mandalorian)

«Озарк» (Ozark)

«Ретчед» (Ratched)

Найкраща жіноча роль серіалу (драма)

Олівія Колман, «Корона»

Джоді Комер, «Вбиваючи Єву»

Емма Коррін, «Корона»

Лора Лінні, «Озарк»

Сара Полсон, «Ретчед»

Найкраща чоловіча роль серіалу (драма)

Джейсон Бейтман, «Озарк»

Джош О’Коннор, «Корона»

Боб Оденкерк, «Краще подзвоніть Солу»

Аль Пачіно, «Мисливці»

Метью Ріс Еванс, «Перрі Мейсон»

Найкращий телесеріал (комедія або мюзикл)

«Емілі в Парижі» (Emily in Paris)

«Стюардеса» (The Flight Attendant)

«Велика» (The Great)

«Шіттс-Крік» (Schitt's Creek)

«Тед Лассо» (Ted Lasso)

Найкраща жіноча роль серіалу (комедія або мюзикл)

Лілі Коллінз, «Емілі в Парижі»

Калі Куоко, «Стюардеса»

Ель Фаннінг, «Велика»

Джейн Леві, «Дивовижний плейліст Зої»

Кетрін О’Хара, «Шіттс Крік»

Найкраща чоловіча роль серіалу (комедія або мюзикл)

Дон Чедлі, «Чорний понеділок»

Ніколас Голт, «Велика»

Юджин Леві, «Шіттс Крік»

Джейсон Судейкіс, «Тед Лассо»

Рамі Юссеф, «Рамі»

Найкращий мінісеріал, серіал антології або телефільм

«Нормальні люди» (Normal People)

«Ферзевий гамбіт» (The Queen's Gambit)

«Маленька сокира» (Small Axe)

«Знищення» (The Undoing)

«Неортодоксальна» (Unorthodox)

Найкраща жіноча роль телевізійного мінісеріалу, серіалу антології або фільму

Кейт Бланшетт, «Місіс Америка»

Дейзі Едгар-Джонс, «Нормальні люди»

Шіра Гаас, «Неортодоксальна»

Ніколь Кідман, «Знищення»

Аня Тейлор-Джой, «Ферзевий гамбіт»

Найкраща чоловіча роль телевізійного мінісеріалу, серіалу антології або фільму

Браян Кренстон, «Ваша честь»

Джефф Деніелс, «Правило Комі» (The Comey Rule)

Гью Грант, «Відіграти назад»

Ітан Гоук, «Птах доброго Господу»

Марк Руффало «У цьому я впевнений» (I Know This Much Is True)

Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні

Джилліан Андерсон, «Корона»

Гелена Бонем Картер, «Корона»

Джулія Гарнер, «Озарк»

Енні Мерфі, «Шіттс Крік»

Синтія Ніксон, «Ретчед»

Найкраща чоловіча роль другого плану на телебаченні

Джон Боєга, «Маленька сокира»

Брендан Глісон, «Правило Комі»

Ден Леві, «Шіттс Крік»

Джим Парсонс, «Голлівуд»

Дональд Сузерленд, «Знищення»

Крім того, стало відомо, що сама церемонія вручення кінопремії «Золотий глобус» проходитиме наприкінці лютого у віртуальному форматі. Замість звичної для всіх переповненої гостями зали в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз, глядачі побачать онлайн-трансляцію з Нью-Йорка й Лос-Анджелеса. Церемонію вестимуть американські акторки комедійного жанру Елізабет «Тіна» Фей та Емі Мередіт Полер.

Номінанти також братимуть участь дистанційно.

Нагадаємо, американська кінопремія «Золотий глобус» (Golden Globe) присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за повнометражні кінострічки, а також серіали та телевізійні фільми. Зазвичай церемонія «Золотого глобуса» розпочинає сезон престижних нагород у кіно- й телеіндустрії. За традицією, нагородження відбувається за результатами голосування провідних журналістів, які спеціалізуються на тематиці Голлівуду.