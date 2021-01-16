«Атлантида» Васяновича представлена у 12-ти секціях лонг-листа премії BAFTA

Фільм Валентина Васяновича "Атлантида", який висунуто національним претендентом на премію "Оскар", увійшов до довгого списку престижної премії BAFTA у 12-ти секціях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно, за підтримки якого створено фільм.

«Премія BAFTA щороку присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва і є британським аналогом "Оскара". Переможців премії буде оголошено 11 квітня 2021 року. Стрічка змагатиметься за номінації та головні призи у категоріях: Найкращий фільм; Найкращий неангломовний фільм; Найкраща режисерська робота; Найкращий оригінальний сценарій; Найкращий кастинг; Найкраща операторська робота; Найкращий монтаж; Найкраща музика до фільму; Найкращий художник-постановник; Найкраща чоловіча головна роль (Андрій Римарук); Найкраща жіноча головна роль (Людмила Білека); Найкраща чоловіча роль другого плану (Василь Антоняк)», - ідеться в повідомленні.

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернуто до складу України, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Усі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори – колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Зйомки фільму відбувалися у Маріуполі та Києві.

Режисер та автор сценарію - Валентин Васянович. Продюсери - Валентин Васянович, Ія Мислицька ("Плем'я", "Присмерк") та Володимир Яценко ("Додому", "Дике поле"). Виробництво - "Студія Гармата фільм".

Кінопроєкт став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн при загальній вартості виробництва 41 млн 835 тис. грн.

Переглянути "Атлантиду" можна просто зараз в онлайн-кінотеатрі Sweet.tv.

Як повідомляв Укрінформ, світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі у секції “Горизонти”, де фільм здобув історичну для України перемогу. В Україні у широкий кінотеатральний прокат стрічка вийшла 5 листопада 2020 року.