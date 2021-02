Український фільм «Атлантида» номінували на премію Satellite Awards

Міжнародна академія преси (The International Press Academy – IPA) оголосила список номінантів 25-ї ювілейної премії Satellite Awards. До категорії "Найкращий міжнародний фільм" відібрано стрічку "Атлантида" режисера Валентина Васяновича.

Як передає Укрінформ, список номінантів оприлюднений на сайті Держкіно.

«Разом із українською стрічкою за нагороду в категорії "Найкращий міжнародний фільм" будуть змагатися ще 8 картин: "Ще по одній / Another Round" (Данія), "Туве / Tove" (Фінляндія), "Сонце / A Sun" (Тайвань), "Двоє / Two of Us" (Франція), "Джаллікату / Jallikattu" (Індія), "Мене тут більше немає / I’m No Longer Here" (Мексика), "Сестричка / My Little Sister" (Швейцарія) та "Ла Йорона / La Llorona" (Гватемала)», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, переможці 25-ї премії Satellite Awards стануть відомі 15 лютого 2021 року.

Міжнародну академію преси було засновано 1996 року. Одним з головних напрямів її діяльності є відзначення нових робіт як відомих, так і незалежних кінематографістів, що надає їм доступ до найширшої аудиторії з усього світу. До складу IPA входять журналісти, що працюють у сфері індустрії розваг та висвітлюють здобутки в галузі кіно, телебачення, радіо та нових медіа. Із січня 1997 року члени ІРА щорічно вручають Satellite Awards.