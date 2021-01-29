Два українські фільми увійшли в лонг-лист премії «Оскар»

Американська кіноакадемія оголосила список повнометражних фільмів, допущених до розгляду на 93-тю премію «Оскар».

У ньому є і два фільми, створені за підтримки Державного агентства з питань кіно, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу агентства.

Зокрема, у категорії "Фільм іноземною мовою" це стрічка Валентина Васяновича «Атлантида», обрана Українським Оскарівським комітетом як національний претендент у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Всього до цієї категорії включено фільми з 93-х країн світу.

У категорії "Документальний повнометражний фільм" – стрічка Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин», що отримала кваліфікацію як переможець Санденсу та учасник Берлінале. У переліку повнометражних документальних фільмів загалом 238 картин.

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Повідомляється, що короткі списки з 15 фільмів у кожній категорії будуть оголошені 9 лютого. Номінантів на премію «Оскар» оголосять 15 березня.

93-тя церемонія вручення премії «Оскар» за досягнення у галузі кінематографа за 2020 рік відбудеться 25 квітня в Лос-Анджелесі.