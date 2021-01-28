Одеський кінофестиваль оголосив дати та представив нову команду
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОМКФ.
«На початку року Одеський міжнародний кінофестиваль змінив керівний склад. Виконавчою директоркою кінофестивалю стала Анна Мачух. Впродовж 2011-2016 років Анна працювала директоркою департаменту з маркетингу ОМКФ, з 2017-го обіймала посаду директорки Кіноринку ОМКФ, а з 2018 рік по 2020 рік була директоркою зі стратегічного розвитку фестивалю. Анна Мачух також є виконавчою директоркою Української кіноакадемії та співзасновницею онлайн-платформи для аудіовізуального сектору DzygaMDB», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, операційною директоркою ОМКФ відтепер є Катерина Звєздіна, яка працює на кінофестивалі з 2016 року. Директором зі стратегічного розвитку став Олександр Холоденко, який із 2011 року працює в складі дирекції ОМКФ.
На фестивалі також буде створено незалежну відбіркову комісію, яку очолить Алік Шпилюк. До 2014 року він був програмним директором ОМКФ, із 2015 року є програмним консультантом фестивалю. Також Алік Шпилюк є арт-директором Української кіноакадемії.
PR-директоркою фестивалю залишається Тетяна Власова, яка обіймає цю посаду з 2018 року.
«Минулого року через очевидні обставини ми успішно експериментували з онлайн-форматом і вже тоді розуміли, що фестиваль потребує докорінних змін. Тож цей рік ми почали з розробки цілком нової стратегії розвитку Одеського кінофестивалю. 12-й ОМКФ буде однозначно іншим, але ми залишаємо головне — найкращі фільми України та світу і нашу унікальну атмосферу, яку цьогоріч ми всі разом зможемо знову відчути влітку в Одесі», - коментує президент ОМКФ Вікторія Тігіпко.
Як зазначає виконавча директорка ОМКФ Анна Мачух, минулий рік переконав усіх в тому, що потрібно шукати нові форми та формати існування, швидко підлаштовуючись під обставини.
«Попри те, що онлайн-формат, у якому відбувся 11-й ОМКФ, був дуже цікавим досвідом для всіх нас, глядачам все ж не вистачає фестивальної атмосфери. Тож цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться офлайн, але у зміненому форматі та з новою командою для оптимізації усіх організаційних та підготовчих моментів», - зауважує вона.
Як повідомляється, деталі про цьогорічну програму та старт прийняття заявок на участь фільмів у 12-му ОМКФ будуть оголошені найближчим часом.
Фото: oiff.com.ua