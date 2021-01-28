Одеський кінофестиваль оголосив дати та представив нову команду

12-ий Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться 14-21 серпня в офлайн-форматі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ОМКФ.

«На початку року Одеський міжнародний кінофестиваль змінив керівний склад. Виконавчою директоркою кінофестивалю стала Анна Мачух. Впродовж 2011-2016 років Анна працювала директоркою департаменту з маркетингу ОМКФ, з 2017-го обіймала посаду директорки Кіноринку ОМКФ, а з 2018 рік по 2020 рік була директоркою зі стратегічного розвитку фестивалю. Анна Мачух також є виконавчою директоркою Української кіноакадемії та співзасновницею онлайн-платформи для аудіовізуального сектору DzygaMDB», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, операційною директоркою ОМКФ відтепер є Катерина Звєздіна, яка працює на кінофестивалі з 2016 року. Директором зі стратегічного розвитку став Олександр Холоденко, який із 2011 року працює в складі дирекції ОМКФ.

На фестивалі також буде створено незалежну відбіркову комісію, яку очолить Алік Шпилюк. До 2014 року він був програмним директором ОМКФ, із 2015 року є програмним консультантом фестивалю. Також Алік Шпилюк є арт-директором Української кіноакадемії.

PR-директоркою фестивалю залишається Тетяна Власова, яка обіймає цю посаду з 2018 року.

«Минулого року через очевидні обставини ми успішно експериментували з онлайн-форматом і вже тоді розуміли, що фестиваль потребує докорінних змін. Тож цей рік ми почали з розробки цілком нової стратегії розвитку Одеського кінофестивалю. 12-й ОМКФ буде однозначно іншим, але ми залишаємо головне — найкращі фільми України та світу і нашу унікальну атмосферу, яку цьогоріч ми всі разом зможемо знову відчути влітку в Одесі», - коментує президент ОМКФ Вікторія Тігіпко.

Читайте також: Каннський кінофестиваль проведуть у липні

Як зазначає виконавча директорка ОМКФ Анна Мачух, минулий рік переконав усіх в тому, що потрібно шукати нові форми та формати існування, швидко підлаштовуючись під обставини.

«Попри те, що онлайн-формат, у якому відбувся 11-й ОМКФ, був дуже цікавим досвідом для всіх нас, глядачам все ж не вистачає фестивальної атмосфери. Тож цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться офлайн, але у зміненому форматі та з новою командою для оптимізації усіх організаційних та підготовчих моментів», - зауважує вона.

Як повідомляється, деталі про цьогорічну програму та старт прийняття заявок на участь фільмів у 12-му ОМКФ будуть оголошені найближчим часом.

Фото: oiff.com.ua