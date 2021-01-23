Каннський кінофестиваль проведуть у липні

Міжнародний Каннський кінофестиваль 2021 року проведуть у липні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Організатори фестивалю планують провести захід з 5 по 25 липня.

Традиційно Каннський кінофестиваль проводиться у травні. Через пандемію коронавірусу у 2020 році Каннський кінофестиваль було спочатку перенесено, а потім вже скасовано. У 2021 році організатори пообіцяли обов'язково провести фестиваль, підібравши при цьому формат, що відповідає поточній епідеміологічній ситуації.