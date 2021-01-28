У Запоріжжі цьогоріч планують відродити кінофестиваль «Бригантина»

Міжнародний кінофестиваль “Бригантина” цього року буде відновлений.

Про це сказав гендиректор кінофестивалю Олександр Махотін на нараді у Запорізькій обласній раді, передає кореспондент Укрінформу.

“Коли почались трагічні події в Україні, ми зупинили фестиваль. Коли поруч відбуваються такі події, то фестивалити, радіти та насолоджуватись творчістю якось некоректно. Тож, ми поставили на паузу фестиваль, але час минає, і культура - носій любові, любові до батьківщини, традицій, історії. Команда творчих людей визначила, що в цьому році ми спробуємо відродити “Бригантину”", - сказав Матохін.

Він запропонував актрисі Ользі Сумській стати президентом кінофестивалю, і вона погодилась.

“Кінофестиваль “Бригантина” - це український бренд, який треба відроджувати, який має жити та дарувати людям радість. Я розпочинаю місію добра в Запоріжжі. Для мене Запоріжжя - це любов, це моє дитинство. Мої батьки 15 років працювали в театрі ім. Магара”, - розповіла артистка.

Зараз команда фестивалю працює над формуванням програми, у палаці культури в Бердянську вже відкрили "офіс фестивалю". Планується, що ХХ кінофестиваль “Бригатина” відбудеться наприкінці серпня і буде присвячений 30-й річниці Незалежності України. Відкриття планують провести у Запоріжжі, у театрі ім. Магара, а далі захід переїде до Бердянська. Творчі групи також відвідають Мелітополь, Енергодар, Токмак, Гуляйполе, Приморськ та інші міста області. Закриття ж фестивалю проведуть на острові Хортиця.

“Буде багато культурних заходів - естрадна пісня, театральна постановка, приїдуть музиканти. Все це буде як свято творчості. Наше гасло: "Любов відкриває серця". Ми відбиратимемо фільми, зняті за останні 2 роки, і будемо запрошувати кінематографістів через національні громади. Думаємо, десь 10-15 країн у нас будуть представлені”, - сказав Матохін.

За його словами, плануються не тільки конкурсні, а й позаконкурсні покази, ретроспектива, прем'єри. Окремо буде Програма українського кіно.

"Додамо в програму конкурс серіалів і телевізійних фільмів. В процесі все це переплітатиметься з різними культурними заходами. Костюмована хода планується в кінці", - розповів гендиректор "Бригантини".

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Щодо участі у фестивалі російських акторів і кінорежисерів, то, за його словами, “будуть проводитись консультації”, організатори стежитимуть, аби все “було правильно та по-доброму”.

“Нам не хочеться, аби тут були якість непорозуміння. Буде міжнародний фестиваль, але з розумінням ситуації”, - зауважив він.

Під час наради наголошувалося, що проведення фестивалю багато в чому залежить від ситуації у світі, пов'язаної з пандемією. Наразі не виключають і такого сценарію, що фільми будуть представлені без участі режисерів та творчих груп.

За словами Матохіна, останній фестиваль коштував приблизно 300 тисяч доларів. На цей планують витратити близько 100 тисяч євро, але організатори дуже розраховують на підтримку місцевої влади, допомогу меценатів, спонсорів. Планують звернутись і до Президента по підтримку.

Нагадаємо: кінофестиваль "Бригантина" з 1998 до 2014 року проводився у Бердянську. Через анексію Криму та війну на Сході України фестиваль тимчасово припинив діяльність. У 2015 році кінофестиваль “Бригантина” заснував дитячий кінофестиваль “Золотий ключик”.

Фото: timenews.in.ua