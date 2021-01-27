Каннський кінофестиваль офіційно перенесли на липень

Каннський кінофестиваль, який зазвичай проходить у травні, перенесли на липень через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті кінофоруму, передає Укрінформ.

"Як було оголошено восени минулого року, Каннський фестиваль залишив за собою право змінювати дати проведення залежно від глобальної ситуації у галузі охорони здоров'я", - йдеться у заяві організаторів.

Повідомляється, що кінофестиваль проходитиме 6-17 липня 2021 року.

Раніше планувалося, що Каннський фестиваль відбудеться 11-22 травня.