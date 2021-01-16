Новий фільм режисера «Атлантиди» відібрали на фестиваль у Франції

Український фільм «Відблиск» Валентина Васяновича, що знаходиться на стадії постпродакшну, відібрали до індустрійної секції фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival у Франції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Фестиваль європейського кіно Les Arcs Film Festival у Франції щороку збирає найкращі європейські фільми та незавершені проєкти, які мають високий шанс знайти французького дистриб’ютора. Цього року в індустрійній секції Work in progress в межах Industry Village Les Arcs, де автори фільмів на стадії постпродакшну можуть представити свої картини сейлз-агентам, дистриб’юторам і фестивальним відбірникам, беруть участь 17 робіт. Серед них – український фільм Валентина Васяновича «Відблиск», що створюється за підтримки Держкіно», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, картина Васяновича також потрапила до списку з 6 інноваційних робіт, які можуть позмагатися за Eurimages Lab Project Award і грошовий приз у €50 000. Серед інших можливих нагород – Alphapanda Audience Engagement Award, що передбачає грант на €5000 на просування фільму в соцмережах.

У 2019 році на Les Arcs Film Festival драма Васяновича «Атлантида» була відзначена найвищою нагородою конкурсної програми фестивалю – «Кришталевою стрілою» за найкращий фільм.

«Нам приємно повернутися на Les Arcs, де цьогоріч ми стали учасниками однієї з найпрестижніших європейських програм для проєктів Work In Progress. Ми увійшли не лише у довгий список із 17 відібраних фільмів, а й потрапили до короткого – для інноваційних робіт, де змагатимемося за головний приз індустрійної секції», - зазначає режисер Валентин Васянович.

У «Відблиску» Васянович продовжує досліджувати тему адаптації до мирного життя скаліченої війною людини - лікаря-добровольця, який повернувся з полону. Він спілкується з колишньою дружиною і 12-річною донькою, котра також психологічно травмована через смерть близької людини на війні.

Кінопроєкт соціальної драми «Відблиск» став одним з переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисер та автор сценарію - Валентин Васянович. Продюсери – Валентин Васянович, Ія Мислицька та Володимир Яценко.

Industry Village Les Arcs проходитиме з 20 до 22 січня 2021 року. Презентації відбуватимуться онлайн на платформі Industry Village.

Фото: moviegram.com.ua