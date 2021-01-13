Дві українські стрічки увійшли до британського ТОПу горор-фільмів року

Британське онлайн-видання «The People’s Movies» включило дві стрічки, створені за підтримки Держкіно, у ТОП-20 найкращих горор-фільмів 2020 року.

Як повідомляє пресслужба Держкіно, це фільм Дмитра Томашпольського «Сторонній» та українсько-чесько-словацька стрічка Вацлава Марула «Пофарбоване пташеня», передає Укрінформ.

«The People’s Movies» входить до десятки найкращих британських блогів про кіно. «Стороннього», що посів у рейтингу видання 18-те місце, названо запаморочливим та хвилюючим українським фантастичним детективом. А «Пофарбоване пташеня», що на 11-му місці, визначено як «тривожну біопсію природи справжнього зла», - йдеться в повідомленні.

Як нагадали в Держкіно, екранізація бестселера Єжи Косинського «Пофарбоване пташеня» вийшла в український кінотеатральний прокат 10 грудня 2020 року. Світова прем’єра фільму відбулась у межах основного конкурсу 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Фільм Вацлава Марула було відібрано до шорт-листа 92-ої кінопремії «Оскар» у категорії «Міжнародний повнометражний фільм» від Чехії. Стрічка отримала 10 нагород від Чеської кіноакадемії та була номінантом на премію Європейської кіноакадемії як «Найкращий європейський фільм». Окрім Венеції, картина була представлена також на кінофестивалях класу «А» у Токіо, Таллінні, Каїрі, Гоа та кінофестивалі в Торонто.

Фільм Дмитра Томашпольського «Сторонній» було відібрано до офіційних конкурсних програм 20 міжнародних фестивалів жанрового кіно, де він здобув 11 нагород, серед яких – відзнаки за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращий сценарій, найкраще художнє рішення, найкращу операторську роботу, найкращого художника-постановника. Світова прем’єра стрічки відбулась 21 вересня 2019 року в конкурсній програмі Seoul International Film Festival (South Korea), європейська – в конкурсній програмі Haapsalu Horror & Fantasy Film Festival (Estonia) у квітні 2020 року. В український прокат «Сторонній» вийде вже 2021 року.