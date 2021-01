Товариство кінокритиків США назвало «Землю кочівників» найкращим фільмом 2020 року

Національне товариство кінокритиків США визнало «Землю кочівників» (Nomadland) найкращим фільмом 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Крім того, режисер «Землі кочівників» Хлоя Чжао також здобула нагороду, а Френсіс Мак-Дорманд визнано найкращою актрисою за виконання головної ролі у цьому фільмі, що досліджує життя жінки-кочівниці на американському Заході.

Як зазначається, найкращим актором названо Делроя Ліндо за роль у військовій драмі Спайка Лі «П'ятеро однієї крові» (Da 5 Bloods).

Нагороди за виконання ролей другого плану присуджено Марії Бакаловій за фільм «Борат 2» (Borat Subsequent Moviefilm, продовження комедії Саші Барона Коена) та Полу Рейсі за «Звук металу» (Sound of Metal).

За кращий сценарій відзначено Елізу Гіттман – фільм «Ніколи, зрідка, іноді, завжди» (Never Rarely Sometimes Always).

В операторській номінації переміг Джошуа Джеймс Річардс («Земля кочівників»).

Найкращим іноземним фільмом кінокритики назвали «Колектив» (Collective), найкращим документальним фільмом став «Час» (Time).

Премія присуджувалася у 55-й раз, але вперше супутні заходи проводилися віртуально - з огляду на пандемію.

Як повідомляв Укрінформ, стрічка «Земля кочівників» Хлої Чжао демонструвалася в міжнародній програмі 4-го Київського тижня критики, що відбувся у жовтні 2020 року.