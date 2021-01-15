Режисер «Паразитів» очолить журі Венеціанського кінофестивалю
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
«Я готовий захоплюватися й аплодувати всім чудовим фільмам, відібраним на фестиваль. Я сповнений щирих сподівань і наснаги», - заявив режисер.
Директор фестивалю Альберто Барбер зазначив, що Пон, який є «одним з найбільш автентичних і оригінальних голосів у світовому кіно», стане першим південнокорейським кінематографістом на чолі журі кінофоруму.
Як повідомлялося, фільм Пон Чжун Хо «Паразити» удостоєний у 2020 році чотирьох премій «Оскар», у тому числі за найкращий іноземний фільм і, вперше в історії, за найкращий фільм року, за кращу режисуру і кращий оригінальний сценарій.
Венеціанський кінофестиваль - один з найпрестижніших у світі, що конкурує з Каннами і Берліном, і найстаріший. Він запланований на 1-11 вересня 2021 року.
Фото: Amy Sussman / Getty Images