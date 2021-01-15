Режисер «Паразитів» очолить журі Венеціанського кінофестивалю

Південнокорейський режисер Пон Джун Хо очолить журі 78-го Венеціанського кінофестивалю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

«Я готовий захоплюватися й аплодувати всім чудовим фільмам, відібраним на фестиваль. Я сповнений щирих сподівань і наснаги», - заявив режисер.

Директор фестивалю Альберто Барбер зазначив, що Пон, який є «одним з найбільш автентичних і оригінальних голосів у світовому кіно», стане першим південнокорейським кінематографістом на чолі журі кінофоруму.

Як повідомлялося, фільм Пон Чжун Хо «Паразити» удостоєний у 2020 році чотирьох премій «Оскар», у тому числі за найкращий іноземний фільм і, вперше в історії, за найкращий фільм року, за кращу режисуру і кращий оригінальний сценарій.

Читайте також: Docudays UA оголосив прийом заявок на Ukrainian Doc Preview

Венеціанський кінофестиваль - один з найпрестижніших у світі, що конкурує з Каннами і Берліном, і найстаріший. Він запланований на 1-11 вересня 2021 року.

Фото: Amy Sussman / Getty Images