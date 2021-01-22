Кінофестиваль Ukraїna! у Варшаві цьогоріч зосередиться на короткометражних стрічках

Кінофестиваль Ukraїna!, який має відбутися восени цього року в польській столиці, акцентуватиме увагу на конкурсі короткометражних фільмів.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомила директорка заходу Беата Бєронська-Лях.

«Я усвідомлюю, що в цьому році буде менше фільмів, оскільки у період пандемії виробляється менше кінострічок. Цьогоріч робитимемо значний акцент на конкурс короткометражних фільмів з української тематики»,- повідомила Бєронська-Лях.

Вона зазначила, що цьогорічний конкурс буде з професійним журі та фінансовою нагородою, а тому фестиваль шукає додаткових спонсорів.

За словами директорки кінофестивалю, як і в попередні роки на фестивалі буде блок нових українських фільмів, яких через пандемію буде значно менше, ніж зазвичай.

Крім того, на фестивалі будуть демонструватись також українські ретрофільми, зняті ще за радянських часів. Зокрема, йдеться про такі класичні фільми як «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова та інші.

Бєронська-Лях відзначила, що, попри гібридний характер минулорічного фестивалю (частина показів відбулася у стаціонарному режимі, частина - онлайн), він був доволі успішним. За її словами, фільми у варшавському кінотеатрі Iluzjon та на платформі цифрового телебачення подивилися загалом 20 тис. людей, що є абсолютним рекордом за всі роки проведення фестивалю. Також торік було дуже значне зацікавлення до фестивалю з боку польських ЗМІ, чого раніше не спостерігалося.

Загалом, торік під час п’ятого за рахунком щорічного кінофестивалю Ukraїna! показали 25 українських художніх, документальних і короткометражних стрічок.

Переможцями кінофестивалю стали художній фільм «U311 Черкаси» режисера Тимура Ященка та документальна стрічка Ірини Цілик «Земля блакитна, ніби апельсин».