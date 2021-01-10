Фільм від Білорусі зняли з відбору на «Оскар»

Фільм режисера Вадима Перельмана «Уроки фарсі», висунутий на премію "Оскар" від Білорусі, зняли з конкурсу.

Як інформує Укрінформ, про це повідомляє Variety.

Відповідно до правил Американської кіноакадемії, певна кількість осіб, які брали участь у створенні фільму-учасника конкурсу, має бути з країни, від якої висувається картина.

Творці «Уроків фарсі» не змогли довести, що більша частина команди проєкту із Білорусі.

«Білоруський комітет і партнери з виробництва вважали, що фільм відповідає всім вимогам, необхідним для представлення країни на церемонії вручення премії. Проте той факт, що фільм є міжнародною спільною продукцією за участю кількох країн і що основна мова не є офіційною мовою країни, яка подала заявку, завжди означав, що наш випадок був досить унікальним», - пояснив продюсер картини Ілля Стюарт.

«Уроки фарсі» спродюсовано московською компанією Hype Film, співпродюсери - берлінські компанії LM Media та One Two Films спільно з "Білорусьфільм". Компанія Memento Films International («Назви мене своїм ім'ям») займається продажами по всьому світу.

Фільм буде випущений в США наступного року компанією Cohen Media Group, а на всіх основних європейських територіях - у першому кварталі 2021 року.