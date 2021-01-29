Франківський драмтеатр розпочинає створення центру креативних індустрій

Франківський драмтеатр відкриває простір для митців різних напрямків і розпочинає створення центру креативних індустрій.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив генеральний директор та художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Франка, народний артист України Ростислав Держипільський на сторінці Франківського драмтеатру у Фейсбуці.

«Театр як синтетичне мистецтво, з котрого пішли усі інші, сьогодні стає відкритим центром мультикультурності, точкою перетину і точкою притягання для митців різних напрямків та інтелектуалів нового покоління. Тому ми починаємо процес створення сучасного мультидисциплінарного простору – постійного центру креативних індустрій та комунікаційного майданчика для вас», - поінформував Держипільський.

За його словами, будівля Франківського драмтеатру має для такого проєкту усі можливості, оскільки її висота разом з підвальними приміщеннями рівна дев’ятиповерхівці, а площа сягає 13 тисяч квадратних метрів.

Нині, зазначив Держипільський, Франківський драмтеатр працює на 5 сценічних майданчиках і постійно збільшує їх кількість. Водночас театр є учасником 4-х міжнародних театральних проєктів і співпрацює з партнерами з Великої Британії, Польщі, Румунії та Франції.

Комунікаційний майданчик, на думку Держипільського, має монетизувати культуру і приносити корисні зміни країні та її громадянам.

«Ця історія не про долю одного театру, а про долю країни, яку ми хочемо збудувати», - зазначив Держипільський.

Для створення візії центру Франківський театр планує провести стратегічну сесію 30-31 січня.